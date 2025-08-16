Rugpjūčio 16-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 5.54 val., leidžiasi 20.52 val. Dienos ilgumas 14.58 val.
Mėnulis (delčia) leidžiasi 16.03 val., teka 22.49 val.
Vardadieniai:
Alvita, Butvydas, Joakimas, Rokas, Steponas
Datos:
Šv. Rokas, Pjūties pabaiga
Rugpjūčio 16-oji Lietuvos istorijoje:
1846 — Laurynas Ivinskis išleido pirmąjį kalendorių lietuvių kalba –“Metu skajtlus ukiszkas ant metu Wieszpaties 1846”.
1866 — gimė JAV lietuvių spaudos darbuotojas, poetas, prozininkas, vertėjas Domininkas Keliauninkas. Mirė 1947 m . Čikagoje.
1920 — kooperatyvams finansuoti įsteigtas Lietuvos kooperatyvų bankas, kuris 1922 m. tapo Lietuvos kooperaciniu banku.
1922 — gimė istorikas Rokas Vakarauskas. Mirė 1975 m.
1964 — Šiauliuose gimė lietuvių kino režisierius bei aktorius Šarūnas Bartas.
1972 — Druskininkuose gimė aktorė Neringa Varnelytė.
Rugpjūčio 16-oji pasaulio istorijoje:
1397 — Vengrijoje gimė Albertas II — Vokietijos, Vengrijos ir Bohemijos karalius bei Austrijos hercogas.
1557 — gimė italų tapytojas ir grafikas dailininkas Agostino Carracci (Agostinas Karačis).
1832 — gimė eksperimentinės psichologijos pradininkas vokietis Wilhelm Wundt (Vilhelmas Vuntas).
1845 — gimė Nobelio premijos laureatas, spalvotosios fotografijos išradėjas prancūzų fizikas Gabriel Lippmann (Garbielis Lipmanas).
1913 — Lenkijoje gimė Izraelio premjeras (1977—1983) Menachem Begin (Menahemas Beginas). 1978 metais jam ir Anwarui Sadatui (Anvarui Sadatui) buvo paskirta Nobelio taikos premija.
1949 — gimė romano „Vėjo nublokšti“ autorė Margaret Mitchell (Margareta Mičel).
1956 — mirė legendinis Drakulos personažo įkūnytojas, vengrų kilmės aktorius Bela Lugosis (Bela Lugošis). Laidojamas jis buvo su Drakulos apsiaustu.
1960 — Kipras tapo nepriklausoma valstybe.
1968 — Čekoslovakijos prezidentas Alexander Dubček (Aleksandras Dubčekas) pasirašė 20 metų draugystės ir bendradarbiavimo sutartį su Rumunijos vadovu Nikolae Ceaucescu (Nikolaju Čeučesku).
1987 — mirė rusų aktorius Andrej Mironov (Andrejus Mironovas).
1990 — SSRS prezidentas Michail Gorbačiov (Michailas Gorbačiovas) sugrąžino pilietybę tremtyje gyvenančiam rašytojui, Nobelio premijos laureatui Alexander Solženycin (Aleksandrui Solženycinui).
1995 — po referendumo Bermudai liko britų kolonija.
1997 — mirė Pietų Afrikos teisėtvarkos tarnautojas, žinomas kaip pirmosios Slaptos Žvalgybos Agentūros (Bureau of State Security arba B.O.S.S.) įkūrėjas, Hendrik van den Bergh (Hendrikas van den Bergas). Gimė 1914 m.
1999 — Rusijos Valstybės Dūma neeiliniame posėdyje naujuoju šalies premjeru patvirtino Vladimir Putin (Vladimirą Putiną), kurį į šias pareigas pasiūlė prezidentas Boris Jelcin (Borisas Jelcinas).
2000 — JAV viceprezidentas Alas Gore (Elas Goras) tapo oficialiu JAV demokratų kandidatu į prezidentus.
2000 — Luizianos valstijos Lafejeto mieste mirė vienas seniausių pasaulio vyrų — 111 metų Edvard Bernard (Edvardas Bernardas).
2000 — Prancūzija patvirtino, jog rekomenduoja sustabdyti viršgarsinio lėktuvo „Concorde“ skrydžius, kol bus išspręstos visos saugumo problemos.
2003 — Saudo Arabijos ligoninėje mirė buvęs Urugandos diktatorius Idi Amin (Idis Aminas). Manoma, kad jo vadovavimo metais buvo nužudyta iki 400 000 žmonių.
2006 — mirė Paragvajaus diktatorius (1954—1989 m.) Alfredo Stroessner (Alfredas Stresneris).
Rugjūčio 16-oji šou pasaulyje:
1934 — Valensjene, Prancūzijoje, gimė prancūzų kino aktorius Pierre Richard (Pjeras Rišaras).
1958 — Mičigane gimė pasaulio pop muzikos karalienė Madonna — Louise Veronica Ciccone (Luiza Veronika Čikonė).
1962 — vietoje būgnininko Pete Best (Pito Besto) „The Beatles“ nariai pakvietė groti Ringo Starr (Ringo Starą).
1975 — Peter Gabriel (Pyteris Geibrielis) pareiškė paliekąs grupę „Genesis“. Išklausius daugiau nei 400 muzikantų, naujuoju grupės vokalistu buvo išrinktas Phil Collins (Filas Kolinsas).
1977 — sulaukęs 42-jų metų amžiaus, mirė rokenrolo karalius Elvis Presley (Elvis Preslis).
1980 — gimė amerikiečių dainininkė Vanessa Carlton (Vanesa Karlton).
1985 — Kalifornijoje, Malibu, susituokė Madonna ir aktorius Sean Penn (Šonas Penas). Jie išsiskyrė 1989 m.
1994 — atlikėjas Prince (Princas) išleido savo albumą „Come."
2010 — ispanų kilmės Holivudo aktorė ir manekenė Paz Vega (Pas Vega) vienoje Madrido ligoninių susilaukė sūnaus. Tai jau trečias vaikas 34-erių Paz Vega (Pas Vegos) ir jos vyro venesualiečio Orson Salazar (Orsono Salasaro) šeimoje.
2014 — popmuzikos žvaigždė Christina Aguilera (Kristina Agilera) susilaukė dukros. Dainininkė iš pirmos santuokos dar turi šešiametį sūnų.
Naujausi komentarai