Gruodžio 24-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 8.41 val., leidžiasi 15.55 val. Dienos ilgumas 7.14 val.
Mėnulis (jaunatis) teka 11.26 val., leidžiasi 20.44 val.
Vardadieniai:
Adelė, Adomas, Girstautas, Ieva, Irmina, Minvydė
Datos:
Šv. Kūčios
Gruodžio 24-oji Lietuvos istorijoje:
1798 — gimė lietuviška tematika rašęs lenkų rašytojas Adomas Mickevičius. Mirė 1855.
1886 — gimė Tomas Žilinskas, kunigas, tikybinės raštijos darbuotojas ir publicistas. Mirė 1934.
1917 — gimė poetas Eugenijus Matuzevičius. Mirė 1994 m.
1922 — gimė literatūros tyrinėtoja Vanda Zaborskaitė.
1942 — gimė rašytojas Vytautas Rimavičius.
1945 — gimė prozininkas, dramaturgas, signataras Saulius Šaltenis.
1983 — mirėLietuvos diplomatas, užsienio reikalų ministras (1934–1938 m.) Stasys Lozoraitis. Gimė 1898 m.
1991 — popiežius Jonas Paulius II paskelbė apie dviejų Lietuvos bažnytinių provincijų sudarymą (Kauno ir Vilniaus).
2002 — mirė JAV lietuvių visuomenininkas, žurnalistas, rašytojas Algirdas Gustaitis. Gimė 1916 m. Baltarusijoje.
Gruodžio 24-oji pasaulio istorijoje:
1524 — mirė portugalų keliautojas Vasco da Gama (Vaskas da Gama), atradęs jūrų kelią į Indiją.
1491 — Ignatius Loyola (Ignacijus Lojola) įkūrė jėzuitų ordiną.
1800 — Paryžiuje atskleistas sąmokslas nužudyti Napoleoną Bonapartą.
1863 — mirė anglų rašytojas William Makepeace Thackeray (Viljamas Meikpysas Tekerėjus).
1865 — Tenesio valstijoje JAV įkurta rasistinė „Ku Klux Klan“ organizacija.
1871 — Kaire, Egipte, pirmą kartą buvo atlikta Giuseppe Verdi (Džiuzepės Verdžio) opera „Aida“, užsakyta Sueco kanalo atidarymui.
1979 — mažiausiai 80 000 sovietų kariškių įsiveržė į Afganistaną.
1988 — Romoje (Italija) SSRS pradėjo taikos derybas su Afganistano karaliumi tremtyje.
1998 — Kūčių vakarą kilęs gaisras sunaikino visą Turovo elektrinės Lenkijoje bloką; nuostoliai sudarė 100 milijonų JAV dolerių.
2008 — būdamas 81 metų mirė politologas Samuel Huntington (Samjuelis Hantingtonas), kurio prieštaringai vertinamoje knygoje „Civilizacijų susidūrimas“ buvo išpranašautas Vakarų ir islamo pasaulio konfliktas.
2014 — būdama 103 metų amžiaus Paryžiuje mirė Christiane Lecocq (Kristian Lekok), viena pasaulinio natūristų judėjimo pradininkių.
2020 — artėjant pereinamojo laikotarpio po „Brexit“ pabaigai, Europos Sąjunga ir Jungtinė Karalystė pasiekė susitarimą dėl tolesnių prekybos ryšių.
Gruodžio 24-oji šou pasaulyje:
1920 — Niujorko „Metropolitano“ operoje įvyko paskutinis legendinio dainininko Enrico Caruso (Enriko Karuzo) viešas koncertas.
1971 — gimė dainininkas Ricky Martin (Rikis Martinas).
2006 — eidamas 74-uosius metus, Džordžijos ligoninėje mirė iškilus muzikos atlikėjas James Brown (Džeimsas Braunas), vadintas „soulo krikštatėviu“, pusę šimtmečio daręs įtaką Amerikos ritmenbliuzo, fanko ir disko muzikos žanrams.
2010 — 84 metų „Playboy“ įkūrėjas Hugh Hefner (Hju Hefneris) susižadėjo su savo 24 metų drauge Crystal Harris (Kristal Haris).
2011 — 62-ejų metų rusų dainininkė Ala Pugačiova ištekėjo už 35-erių metų estrados artisto Maksimo Galkino.
2012 — mirė 90 metų aktorius Jack Klugman (Džekas Klagmanas).
2012 — būdamas 89 metų amžiaus Jungtinėse Valstijose mirė kino ir televizijos aktorius Charles Durning (Čarlzas Durningas).
