Spalio 6-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.28 val., leidžiasi 18.46 val. Dienos ilgumas 11.18 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 6.21 val., teka 18.21 val.
Vardadieniai:
Adalbertas, Brunonas, Budvydas, Eismantas, Renatas, Vytenė
Datos:
Pasaulinė architektūros diena
Pasaulinė natūralios aplinkos diena
Spalio 6-oji Lietuvos istorijoje:
1677 — Varšuvoje mirė pirmasis Lietuvos istorikas lietuvis – Albertas Vijūkas-Kojalavičius. Gimė 1609 m.
1745 — gimė dailininkas tapytojas Pranciškus Smuglevičius, daugiausiai tapęs bažnyčiose – Vilniaus Arkikatedrą puošia jo tapyti 12-os apaštalų atvaizdai. Mirė 1807 m.
1886 — gimė Jonas Elijošaitis, Mažosios Lietuvos spaudos darbuotojas, periodikoje paskelbęs straipsnių, apsakymų, eilėraščių. Mirė 1915 m. Tilžėje.
1915 — gimė žymus teatro aktorius ir režisierius Kazys Tumkevičius. Mirė 2005 m.
1931 — gimė teatrologas Markas Petuchauskas.
2007 — eidamas 79-uosius metus, mirė žinomas lietuvių poetas ir vertėjas Alfonsas Maldonis. Per 50 kūrybos metų poetas išleido penkiolika eilėraščių rinkinių, raštų dvitomį, išvertė Michailo Lermontovo, Imanto Zieduonio ir kitų poetų kūrybos darbų.
2014 — eidamas 79-uosius metus mirė profesorius, habilituotas mokslų daktaras, žymus fizikos teoretikas, visuomenės veikėjas Ramūnas Katilius.
2015 — būdamas 68 metų mirė estrados legenda Stasys Povilaitis. Gimė 1947 m.
Spalio 6-oji pasaulio istorijoje:
1683 — pirmieji vokiečių naujakuriai atvyko į Filadelfiją (JAV).
1773 — gimė Prancūzijos karalius (1830–1848) Liudvikas Pilypas.
1846 — gimė JAV inžinierius, geležinkelio oro stabdžių sistemos išradėjas George Westinghouse (Džordžas Vestinghauzas). Mirė 1914 m.
1848 — Austrija paskelbė karą Vengrijai.
1892 — mirė karalienės Viktorijos laikų anglų poetas Alfred Tennyson (Alfredas Tenisonas).
1914 — gimė norvegų antropologas ir tyrinėtojas Thor Heyerdahl (Turas Hejerdalas).
1958 — JAV povandeninis laivas „Seawolf“ išplaukė į paviršių prie Naujosios Anglijos, prieš tai du mėnesius praleidęs po vandeniu; iki šiol nė vienam pasaulyje laivui nebuvo pavykę tiek laiko išbūti po vandeniu.
1972 — nuo bėgių nuvažiavo ir užsidegė Meksikoje piligrimus vežęs traukinys; žuvo 208 žmonės.
1976 — perversmo keliu valdžią Tailande paėmė kariškiai.
1993 — Rusijos prezidentas Borisas Jelcinas pareikalavo politinių oponentų atsistatydinimo provincijoje bei atšaukė garbės sargybą prie Lenino mauzoliejaus Maskvoje.
1996 — Afganistano vyriausybės daliniai privertė Talibano sukilėlius pasitraukti iš Kabulo.
1997 — sulaukęs 80 metų mirė II pasaulinio karo fotografas Jevgenijus Chaldejus; labiausiai jį išgarsino fotografija, kurioje sovietų kariai kelia vėliavą virš Reichstago Berlyne.
2006 — eidamas 80-uosius, mirė vokiečių milijardierius Friedrich Karl Flick (Frydrichas Karlas Flikas), prieštaringai vertinamo ir vieno turtingiausių nacių laikų verslininko sūnus.
2009 — Nobelio fizikos premija paskirta Charles K. Kao (Čarlzui K. Kao), Willard S. Boyle (Vilardui S. Boilui) ir George E. Smith (Džordžui E. Smitui) už svarbius atradimus, susijusius su šviesos perdavimu šviesolaidžiais, bei krūvio sąsajos įtaiso išradimą.
2009 — prestižinė „Booker“ grožinės literatūros premija paskirta britų rašytojai Hilary Mantel (Hilari Mantel) už istorinį romaną „Vulf Holas“ (Wolf Hall) apie Anglijos karaliaus Henriko VIII patarėją Thom Cromwell (Tomą Kromvelį).
2011 — 2011 metų Nobelio literatūros premiją laimėjo 80 metų švedų poetas Tomas Transtroemer (Tomas Transtriomeris).
2021 — Pasaulio sveikatos organizacija rekomendavo pirmąją maliarijos vakciną vaikams. Sprendimas dėl „Mosquirix“ vakcinos priimtas po sėkmingos bandomosios programos Afrikoje.
2022 — Nobelio literatūros premija buvo paskirta prancūzų rašytojai Annie Ernaux (Ani Erno) „už drąsą ir klinikišką aštrumą, su kuriuo ji atskleidžia asmeninės atminties šaknis, susvetimėjimą ir kolektyvinius suvaržymus“.
2023 — Nobelio taikos premija atiteko Narges Mohammadi (Narges Mohamadi) už jos „kovą prieš moterų priespaudą Irane ir kovą už žmogaus teises ir laisvę visiems“.
Spalio 6-oji šou pasaulyje:
1947 — gimė Bob Weir (Bobas Veiras) iš grupės „Grateful Dead“.
1949 — gimė Bobby Farrell (Bobis Farelis) iš grupės „Boney M“.
1996 — susituokė Faith Hill (Feit Hil) ir Tim McGraw (Timas Makgro).
1991 — aktorė Elizabeth Taylor (Elizabet Teilor) ištekėjo aštuntą kartą.
1993 — Michael Jordan (Maiklas Džordanas) pasitraukė iš profesionaliojo krepšinio teigdamas, jog daugiau nebeturi ko įrodinėti; 1995 m. kovo mėnesį jis sugrįžo.
2007 — Las Vegase susituokė garsi JAV aktorė Pamela Anderson (Pamela Anderson) ir Rick Salomon (Rikas Salomonas), geriau žinomas kaip Paris Hilton (Peris Hilton) partneris intymioje vaizdajuostėje.
