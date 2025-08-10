 Rugpjūčio 10-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Rugpjūčio 10-oji Lietuvoje ir pasaulyje

2025-08-10 08:25
Rugpjūčio 10-oji, sekmadienis, 32 savaitė.

Šiandien minimas Šv. Laurynas, Paskutinioji perkūno diena
Dangaus kūnai: saulė teka 5.43 val., leidžiasi 21.05 val. Dienos ilgumas 15.22 val.

Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 6.50 val., teka 21.41 val.

Vardadieniai:

Aistė, Astorija (Astra), Astrida, Aurimas, Laurencija, Laurynas, Narimantas

Datos:

Šv. Laurynas, Paskutinioji perkūno diena

Tarptautinė apatinių drabužių diena

Lituanistinės mokyklos diena

Rugpjūčio 10-oji Lietuvos istorijoje:

1756 — Jankaičiuose (Kelmės r.) gimė religinių knygų leidėjas, mokytojas Laurynas Bortkevičius. Mirė 1823 m. vasario 15 d. Skapiškyje (Kupiškio r.).

1874 — Užulėnio kaime (Utenos apskritis) gimė pirmasis Lietuvos prezidentas Antanas Smetona, 1940 metais pasitraukęs iš Lietuvos ir po ketverių metų miręs Klyvlende (JAV).

1987 — mirė prozininkas, poetas ir vertėjas Albinas Žukauskas (gimė 1912 m.).

2000 — Lietuvos žemės ūkio ministras Edvardas Makelis su Maskvos vyriausybe pasirašė susitarimą dėl lietuviškų maisto produktų eksporto į Rusiją.

2008 — Palangos kapinėse, šeimos kapavietėje, palaidotas paskutinysis tiesioginis grafų Tiškevičių, kurie valdė Palangą per 100 metų, palikuonis Alfredas Tiškevičius. A. Tiškevičius mirė 2008 m. liepos 10 d. Varšuvoje.

2012 — tapytojui Aloyzui Stasiulevičiui suteiktas Kėdainių krašto garbės piliečio vardas.

2021 — Kinija dėl gilėjančių Lietuvos ryšių su Taivanu konsultacijoms atšaukė ambasadorių Shen Zhifei Vilniuje ir pareikalavo, kad Vilnius padarytų tą patį. Ambasadorė Diana Mickevičienė į Vilnių konsultacijoms grįžo rugsėjo pradžioje.

2021 — dėl pandemijos valdymo priemonių prie Seimo surengtas mitingas, kuris vėliau virto riaušėmis, kurių metu buvo sužaloti keli pareigūnai.

2022 — pranešta, kad dėl įtarimų mobingu ir seksualiniu priekabiavimu sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys iš pareigų atleido Nacionalinio transplantacijos biuro vadovą Artūrą Bagotyrių.

Rugpjūčio 10-oji pasaulio istorijoje:

1519 — Ferdinand Magellan (Ferdinandas Magelanas) su 5-iais laivais išplaukė iš Sevilijos į kelionę aplink pasaulį.

1664 — pasibaigė Turkijos ir Romos karas.

1787 — Turkija paskelbė karą Rusijai.

1792 — Prancūzijoje nuversta monarchija. Buvo suimtas Liudvikas XVI-asis ir jo žmona Marija Antuanetė (Marie Antoinette).

1810 — gimė pirmasis vieningos Italijos valstybės ministras pirmininkas Camillo Benso (Kamilas Bensas). Pareigas pradėjo eiti 1860 m.

1821 — Misūris tapo 24-ąja JAV valstija.

1865 — gimė rusų simfoninės muzikos kūrėjas Alexander Glazunov (Aleksandras Glazunovas).

1874 — gimė JAV valstybės veikėjas ir 31-asis prezidentas (1929—1933 m.) Herbert Hoover (Herbertas Hooveris).

1885 — Baltimorės mieste (JAV) pradėjo važinėti pirmasis pasaulyje elektra varomas tramvajus.

1913 — pasibaigė II Balkanų karas. Bulgarijos, Juodkalnijos, Serbijos, Rumunijos ir Graikijos atstovai pasirašė Bukarešto sutartį, kuria užbaigė karą.

1914 — Prancūzija paskelbė karą Austrijai-Vengrijai.

1945 — mirė amerikiečių kilmės fizikas, profesorius bei išradėjas Robert Hutchings Goddard (Robertas Hatčingsas Godardas). Jis sukonstravo pirmąją skysto kuro raketą, kurią išbandė 1926 m. kovo 16 d. Gimė 1882 m.

1966 — paleistas kosminis aparatas „Orbiter 1“, kuris pirmasis perdavė galimo nusileidimo vietos Mėnulyje nuotraukas.

1990 — Magelano zondas pasiekė Venerą.

1991 — serbai ir kroatai pirmą kartą pasikeitė karo belaisviais.

1995 — dvi Saddam Hussein (Sadamo Huseino) dukterys, jų vyrai bei grupė karininkų pabėgo į Jordaniją, kur jiems buvo suteiktas politinis prieglobstis.

1995 — JAV atsargos kariškiams Timothy McVeigh (Timočiui Makvėjui) ir Terry Nicholsui (Teriui Nikolsui) pateikti kaltinimai Oklahomos Sičio federalinio pastato susprogdinimu, kurio metu žuvo 168 žmonės.

1998 — 19-metį imigrantą iš Ukrainos Michail Markašev (Michailą Markaševą) JAV prisiekusiųjų teismas nuteisė kalėti iki gyvos galvos už komiko Bill Cosby (Bilo Kosbio) sūnaus, 27-erių Ennis (Enio) nužudymą.

1999 — islamistų kovotojai paskelbė Rusijos Dagestano Respubliką nepriklausoma valstybe ir paragino pradėti šventą išsivadavimo karą.

2003 — įvyko pirmosios kosminės vestuvės. Jurij Malenčenko (Jurijus Malenčenka), Tarptautinės kosminės stoties vadas, buvo kosmose, o jo nuotaka Jekaterina Dmitrijeva (Jekaterina Dmitrijeva) – Žemėje.

2021 — Dėl įtarimų seksualiniu priekabiavimu Niujorko gubernatorius Andrew Cuomo (Endrius Kuomas) paskelbė atsistatydinantis iš pareigų.

Rugpjūčio 10-oji šou pasaulyje:

1970 — Majamyje, Floridos valstijoje, prasidėjo teismas dėl grupės „The Doors“ lyderio Jim Morrison (Džimo Morisono) „nepadoraus išsirengimo scenoje“.

1999 — Paul Arthurs (Polas Artursas), pravarde „Bonehead“, paskelbė, kad palieka grupę „Oasis“.

2009 — „Grammy“ ir „Oskaro“ laureatė Jennifer Hudson (Dženifer Hadson) susilaukė savo pirmojo vaiko — sūnaus David Daniel Otunga (Deivido Danielio Otungos) jaunesniojo.

2012 — JAV aktorė Jennifer Aniston (Dženifer Aniston) susižadėjo su scenaristu Justin Theroux (Džastinu Teru).

