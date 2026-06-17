Birželio 17-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 4.41 val., leidžiasi 21.58 val. Dienos ilgumas 17.17 val.
Mėnulis (jaunatis) leidžiasi 0.01 val., teka 6.55 val.
Vardadieniai:
Adolfas, Daugantas, Grigalius, Laura, Vilmantė
Datos:
Pasaulinė kovos su dykumų plitimu ir sausromis diena
Islandijos nepriklausomybės diena
Tarptautinė burnos higienisto diena
Birželio 17-oji Lietuvos istorijoje:
1696 — Vilanove, netoli Varšuvos, mirė Lenkijos ir Lietuvos karalius Jonas Sobieskis.
1880 — gimė Marija Piaseckaitė-Šlapelienė, lietuvių knygų leidėja, dailininkė mėgėja. Mirė 1977 m.
1881 — gimė Vladas Nagevičius (Nagius), generolas, 1921-1944 m. Karo muziejaus direktorius. Mirė 1954 metais Klivlende (JAV).
1912 — gimė poetas Apolinaras Petras Bagdonas.
2001 — prezidentui Valdui Adamkui Čikagoje įteiktas DePaulio universiteto garbės daktaro vardas.
2010 — eidamas 51-uosius metus po sunkios ligos mirė Kauno valstybinio lėlių teatro aktorius Valdis Aleksaitis.
2021 — Seimas Konstitucinio Teismo pirmininke paskyrė teisėją Danutę Jočienę – ji tapo pirmąja šiam teismui vadovaujančia moterimi.
2022 — įsigaliojus Europos Sąjungos sankcijoms Lietuva sustabdė dalies Rusijos prekių tranzitą į Kaliningradą, motyvuodama tai Europos Komisijos išaiškinimu. Po kelių savaičių komisijai viešai paskelbus gaires dėl šio tranzito, jis sugriežtintomis sąlygomis buvo atnaujintas.
Birželio 17-oji pasaulio istorijoje:
1239 — gimė Anglijos karalius Edward I (Edvardas I).
1397 — Danijos karalienė Margarethe I (Margareta I) tapo Švedijos ir Norvegijos valdove.
1818 — gimė prancūzų kompozitorius Charles Gounod (Šarlis Guno). Mirė 1893 m.
1882 — gimė rusų kompozitorius Igor Stravinskij (Igoris Stravinskis).
1885 — Laisvės statula, svėrusi 225 tonas, buvo atplukdyta į Niujorko uostą.
1925 — dvidešimt devynios valstybės pasirašė Ženevos protokolą, draudžiantį nuodingų dujų naudojimą karo tikslais.
1944 — Islandija tapo nepriklausoma valstybe.
1953 — sovietai tankų pagalba nuslopino neramumus Rytų Berlyne.
1967 — Kinija oficialiai paskelbė apie pirmosios vandenilinės bombos bandymą.
1971 — JAV ir Japonijos pasirašė sutartį, kuria nuo 1972 metų Okinavos sala buvo sugrąžinta Japonijai.
1994 — areštuotas O.J.Simpson (Ou Džei Simpsonas) — Amerikos futbolo žvaigždė, įtariamas žmonos bei jos draugo nužudymu.
1999 — pirmą kartą per Latvijos istoriją parlamentas po beveik 14 valandų trukusio posėdžio šalies prezidente išrinko moterį — Vaira Vike-Freiberga (Vairą Vikę-Freibergą).
2004 — būdamas 70 metų mirė vienas svarbiausių Lenkijos antikomunistinės opozicijos veikėjų Jacek Kuron (Jacekas Kuronis).
2010 — Nyderlandų rašytojas Gerbrand Bakker (Gerbrandas Bakeris) laimėjo prestižinę 100 tūkst. eurų Dublino literatūros premiją už debiutinį romaną „Dvynys“ („The Twin“).
2022 — JK vyriausybė patvirtino JAV prašymą išduoti vyriausybių paslaptis viešinančio tinklalapio „WikiLeaks“ įkūrėją Julianą Assange'ą (Džulianą Asandžą).
Birželio 17-oji šou pasaulyje:
1956 — gimė britų dainininkas Paul Young (Polas Jangas).
1977 — Steve Winwood (Styvas Vinvudas) išleido pirmąjį solinį albumą „Steve Winwood“.
1980 — grupė „Led Zeppelin“ pradėjo savo paskutinįjį koncertinį turą.
1983 — mirė gruzinų kino režisierius, Gruzijos kinematografijos pradininkas Siko Dolidze (Siko Dolidzė). Gimė 1903 m.
2007 — dėl didelio kraujo išsiliejimo į smegenis mirė italų dizaineris Gianfranco Ferre (Džanfrankas Ferė), kurio požiūrį į madą nulėmė architekto išsilavinimas. Jam buvo 62 metai.
2008 — savo namuose Los Andžele mirė šokėja ir aktorė Cyd Charisse (Sid Čaris), kurios nepaprastai ilgos kojos Holivudo miuziklų „aukso amžiuje“ buvo apdraustos milijonu dolerių. Jai buvo 87 metai.
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