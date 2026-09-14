Biržuose – ginčas dėl Stalino galvos švarko atlape

Vietos valdžia pradėjo ieškoti sprendimų, kaip pašalinti J. Stalino atvaizdą, tačiau dabar svarstoma, ar siūloma išeitis netaptų vandalizmu.
Režisieriaus, aktoriaus ir dramaturgo B. Dauguviečio biustas į Biržus buvo atvežtas iš Vilniaus. Tiesa, vietos valdžia tik po pastatymo pastebėjo, kad ant švarko yra sovietiniai simboliai.
1955 metais sukurto biusto viename švarko atlape pavaizduotas J. Stalino medalis, kitame – SSRS ženklas. Biržiečių aistros netyla, o siūlymai, ką daryti, įvairūs – nuo medalio perdirbimo iki visiško jo pašalinimo.
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Paminklas ant pjedestalo buvo pastatytas ir atidengtas per Biržų miesto gimtadienį. Tik vėliau vienas gyventojas pastebėjo, kas pavaizduota B. Dauguviečio atlape.
Netrukus prie paminklo atsirado ir informacinė lentelė, tačiau pasipiktinimo tai visiškai nenuramino.
Biržų valdžia siūlo nuo B. Dauguviečio švarko pašalinti medalį, t. y. jį nubrūžinti. Kitas variantas – perduoti biustą su visais ordinais muziejui, tačiau muziejus tokios galimybės nenori.
„Ar nubrūžinti, ar nukalti, tegu sprendžia specialistai, kokiu būdu tai geriausia padaryti“, – kalbėjo Biržų rajono meras Kęstutis Knizikevičius.
Vis dėlto kyla klausimų, ar toks sprendimas nepažeistų meno kūrinio.
„Man tai yra fantasmagoriška ir nežinau, ar tai legalus vandalizmas, ar meno kūrinio išniekinimas“, – teigė tarybos narė Irutė Varzienė.
Kultūros paveldo komisija nusprendė palikti paminklą kultūros vertybių sąraše.
„Esame atsiklausę atitinkamų tarnybų, Kultūros paveldo departamento, Genocido centro, kurie šioje vietoje problemos nemato“, – aiškino K. Knizikevičius.
Ar J. Stalino simbolis nuo B. Dauguviečio švarko bus pašalintas, paaiškės mėnesio pabaigoje per tarybos posėdį.
(be temos)