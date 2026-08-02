Buvusioje valgykloje – visos dienos mokykla

Maždaug 4 tūkst. kv. metrų ploto mokykla įsikurs buvusioje Antano Vienuolio progimnazijos valgykloje – pastatas bus rekonstruotas ir pritaikytas popamokinei ugdymo veiklai.
Anykščių savivaldybės Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja Jolanta Jucevičienė sako, jog be vidaus patalpų čia bus sutvarkyta aplinka, pastatyta lauko įrenginių, kad vaikai turėtų erdvės judėti.
„Tiesiog bus vieta, kur mokiniams bus užtikrinta, kad jie bus ugdomi, stiprinama jų sveikata, didinamas fizinis aktyvumas – diegiami aktyvumo įpročiai. Šalia bus psichologai, socialiniai darbuotojai, veiks poilsio, nusiraminimo, sensoriniai kambariai“, – BNS sakė J. Jucevičienė.
Į šią visos dienos mokyklą galės atvykti pradinukai ne tik iš Antano Vienuolio progimnazijos, bet ir Antano Baranausko pagrindinės mokyklos.
„Atvedus ryte į mokyklą pirmų–ketvirtų klasių mokinius ir pasibaigus jų pamokoms 12 ar 13 valandą, vaikai turės užimtumą ir saugiai bus iki 17 valandos, kol tėvai baigs darbus ir atvyks jų pasiimti. Jie čia ir paruošti pamokas galėtų, ir pailsėti, ir galbūt papildomomis veiklomis užsiimti. Tai yra didžiulė pagalba tėvams, nes jie žinos, jog vaikai yra saugioje aplinkoje“, – aiškino savivaldybės atstovė.
Pasak jos, Antano Vienuolio progimnazijoje jau veikia viena popamokinė grupė, bet poreikis yra didesnis. Be to, čia nėra tinkamų patalpų – vaikai susiburia laisvame kabinete.
Didžioji dalis projekto – 719 tūkst. eurų – bus finansuojama iš Europos Sąjungos fondų, likę 660 tūkst. eurų – savivaldybės lėšomis.
Pernai skelbtą rangovo konkursą laimėjo Vilniaus įmonė „Versiculus“. Ji pastato rekonstrukciją turėtų baigti iki kitų metų pabaigos.
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