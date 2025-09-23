Danguje – retai pasitaikantis reiškinys

Neįprastais, banguotais debesimis tautiečiai grožėjosi Vilniuje, Marijampolėje, Kaune, Panevėžyje.
Tai – asperitas (šiurkštieji) debesys, paaiškino meteorologas Gytis Valaika.
„Dalyje Lietuvos (vienur ryte, kitur įdienojus) buvo pasirodę „asperitas“ (šiurkštieji) debesys. Seniau dar vadinti „undulatus asperatus“ debesimis“, – feisbuko grupėje „Orai ir klimatas Lietuvoje“ rašė G. Valaika.
Nors jie ir atrodo tamsūs, tarsi prieš atsliūkinančią audrą, bet beveik visada šie debesys audrų neatneša, teigė meteorologas.
„Išraiškingų formų (kuomet atrodo kaip danguje kabantys kalnai) „asperitas“ debesys Lietuvoje pasitaiko gana retai, paprastai vasarą. Mažiau išraiškingi pasirodo kur kas dažniau.
Tokių debesų formavimasis yra susijęs su skirtingu vėjo greičiu bei kryptimi skirtinguose atmosferos aukščiuose“, – pasakojo G. Valaika.
