Daugiau nei pusė tūkstančio šauktinių savanorių pradeda tarnybą Lietuvos kariuomenėje

Jaunuoliai tarnybą atliks Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione ir Karinių jūrų pajėgų Generolo Kazimiero Nestoro Sapiegos fuzilierių batalione.
Pasak kariuomenės, pirmosiomis tarnybos dienomis jaunuoliai bus supažindinami su kariuomenės tvarka ir tarnybos sąlygomis, gaus uniformas bei ekipuotę bei susipažins su vadovybe.
Pirmuosius tris mėnesius kariai mokysis intensyvaus bazinio kurso, kurs įgaus pagrindinių žinių, vėliau gilins savo kompetencijas tam tikrose specialybėse.
Kariuomenė nurodo, kad baigę tarnybą kariai gali tęsti karjerą profesinėje karo tarnyboje arba tapti Lietuvos kariuomenės rezervistais.
Savanorius kariuomenėje papildo ir į privalomąją karinę tarnybą šaukiami jaunuoliai. Dalinį šaukimą į Lietuvos kariuomenę Seimas atnaujino 2015 metais.
Kaip rašė BNS, pernai birželį Seimas priėmė karo prievolės reformą, kuria numatė, kad į karo prievolininkų sąrašą bus įrašomai 17-os metų jaunuoliai, į tarnybą bus šaukiami 18–22 metų vaikinai.
Pokyčiai numatė ir įprastos tarnybos diferencijavimą pagal trukmę – jaunuoliai turėtų galimybę atlikti trijų, šešių arba devynių mėnesių tarnybą.
Seimas taip yra pailginęs alternatyviosios tarnybos trukmę nuo dešimties iki 12 mėnesių. Šiuo metu privalomoji karinė tarnyba trunka devynis mėnesius, į Lietuvos kariuomenę kasmet pašaukiami apie 4 tūkst. karių.
