Dėl galimų pažeidimų Raudondvario dvare rinks papildomą informaciją

Tą daryti etikos sargai nutarė trečiadienį vykusiame komisijos posėdyje, kuriame vertino Kauno rajono savivaldybės prašymą ištirti Raudondvario dvaro viešuosius pirkimus ir nušalinto direktoriaus pavaduotojo ūkiui Egidijaus Morkūno bei laikinai direktorės pareigas ėjusios Kotrynos Ingos Morkūnaitės veiksmus.
„Komisija nusprendė surinkti papildomos informacijos ir užklausti viešąją įstaigą „Raudondvario dvaras“ dėl tam tikrų duomenų pateikimo. Ir tiktai susirinkusi papildomą informaciją ir įvertinusi pateiktas ir nustatytas aplinkybes, komisija tada turėtų spręsti dėl tyrimo pradėjimo arba nepradėjimo“, – po posėdžio žurnalistams teigė VTEK pirmininkė Jolanta Bernotaitė.
Pasak jos, toliau bus vertinama, ar dvaro darbuotojai, priimdami su jo veikla susijusius sprendimus, nepateko į interesų konfliktą, tinkamai nusišalino ir ar sprendimai buvo priimti skaidriai.
Kaip rašė BNS, Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė anksčiau skelbė, jog Raudondvario dvaras sudarinėjo pirkimo sutartis su E. Morkūnu susijusia įmone.
Skaičiuojama, kad 2022–2026 metais dvaras su direktoriaus pavaduotojo įmone sudarė 29 nekonkursines viešųjų pirkimų sutartis, kurių bendra vertė viršijo 71 tūkst. eurų.
Po šios informacijos Kauno rajono savivaldybė laikinai nuo pareigų nušalino Raudondvario dvaro laikinąją direktorę K. Morkūnaitę ir jos pavaduotoją E. Morkūną.
Kauno rajono meras Valerijus Makūnas dėl galimų pažeidimų Raudondvario dvare taip pat kreipėsi į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą (FNTT) bei Viešųjų pirkimų tarnybą (VPT).
Įdarbinimais Raudondvario dvare ir šios viešosios įstaigos pirkimais politikai ir žiniasklaida aktyviau ėmė domėtis po LRT paskelbto žurnalistinio tyrimo, sukėlusio abejonių dėl premjero sutuoktinės Aistės Sinkevičienės galbūt fiktyvaus darbo dvare.
Tyrimas taip pat parodė, kad Raudondvario dvare įdarbinta daugiau socialdemokratų aplinkos žmonių. Po šios informacijos V. Makūnas sudarė darbo grupę galimiems pažeidimams dėl įdarbinimo nagrinėti.
Be to, Kauno rajono savivaldybės administracija yra pradėjusi vidinį tyrimą dėl Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjos, kuria taip pat dirba A. Sinkevičienė, ir šio skyriaus vyriausiosios specialistės.
Teigiama, jog šio skyriaus, kuris buvo įkurtas A. Sinkevičienei grįžus po motinystės atostogų, vedėja ji tapo be konkurso, kaip lūkesčius viršijusi valstybės tarnautoja.
Pati A. Sinkevičienė anksčiau atmetė bet kokią jos vyro įtaką karjerai savivaldybės administracijoje ir dvare, akcentuodama savo profesinius pasiekimus bei ilgametį darbą Kauno rajono viešajame sektoriuje.
Seimo Antikorupcijos komisija taip pat nutarė vertinti galimą sisteminį nepotizmą valstybės mastu, kartu įvertinant situaciją Raudondvario dvare.
Papildomą informaciją rinks ir dėl A. Tapino sūnaus įdarbinimo Vilniaus „Žalgiryje“
VTEK trečiadienį taip pat nusprendė rinkti papildomą informaciją dėl visuomenininko, Vilniaus „Žalgirio“ prezidento Andriaus Tapino galimai nedeklaruotų privačių interesų.
VTEK vykusiame posėdyje vertino aplinkybes, susijusias su A. Tapino sūnaus Vakario Tapino įsidarbinimu Vilniaus „Žalgiryje“.
Posėdyje pažymėta, jog komisija taip pat kreipsis į futbolo klubą dėl informacijos pateikimo apie tai, kokius įgaliojimus turi futbolo klubo prezidentas ir kas priima sprendimus dėl asmenų įdarbinimo jame.
Klausimas dėl galimai nedeklaruotų privačių interesų kilo viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai, kad 23-ejų V. Tapinas sostinės klube pradėjo eiti komercinės komunikacijos koordinatoriaus pareigas.
Gegužės viduryje A. Tapinas savo socialiniuose tinkluose buvo paskelbęs, kad „Žalgiris“ ieško komunikacijos vadovo ir komercinės komunikacijos koordinatoriaus.
Praėjusią savaitę viešojoje erdvėje buvo išplatinta nuotrauka, kurioje matyti, kad V. Tapinas elektroniniame laiške prisistato kaip „Žalgirio“ komercinės komunikacijos koordinatorius.
Pats A. Tapinas teigė, kad „Žalgiris“ nėra Vilniaus miesto savivaldybės įmonė, tačiau pripažino nedeklaravęs privačių interesų.
(be temos)