Didieji miestai neskuba nupuošti pagrindinių eglių

Pasibaigus Didžiosioms metų šventėms, liūdna procesija atsisveikina su nupuoštomis Kalėdų eglutėmis. Ir zuikis ne šiaip ilgą audeklą ant žemės yra patiesęs – raudonu kilimu šventiškai eglutės išlydimos.
„Kiek ilgai mums trunka, kol nusiperkame eglutę, kol pasipuošiame, kol įsijudiname ir jau tai yra Kalėdos. O ta sausio 6-oji, Trys Karaliai, ateina taip netikėtai, taip greitai. Visada norisi jaukiai ir šiltai išleisti mūsų pagrindinį simbolį – eglutę“, – kalbėjo Žvejų rūmų renginių organizatorius Karolis Pronckus.
Procesija visus vilioja prie konteinerio, kuriame atsidurs klaipėdiečių eglutės.
„Vis tiek su eglute ir šventės baigėsi. Norėtųsi dar pratęsti“, – sakė klaipėdietė.
„Iš tikrųjų labai liūdna, gaila, kad baigiasi Kalėdos, baigėsi šventės“, – emocijomis dalijosi mergina.
Klaipėdiečiai nutarė, kad jų namų puošmenos nusipelnė atostogų. Todėl eglutėms buvo surengta iškilminga ceremonija, kad su jomis būtų tinkamai atsisveikinta ir jų nemestų kur pakliuvę.
„Nuo šių metų jau nebegalima eglučių, kėnių ar kitų spygliuočių, kaip ir visų žaliųjų atliekų, palikti prie konteinerių. Taip pat jų negalima mesti į konteinerius“, – teigė Klaipėdos savivaldybės aplinkos ir klimato kaitos skyriaus vedėja Renata Chockevičienė.
Mat už prie konteinerio išmestą eglutę gresia iki 600 eurų bauda. Deramai atsisveikinti su eglutėmis galima specialiai įrengtose vietose iki sausio 16 d.
„Tai naujovė mieste – Klaipėdoje įrengtos laikinos eglučių surinkimo vietos. Jų mieste yra net 41. Jos įrengtos gyvenamuosiuose rajonuose, šalia konteinerių, gyventojams patogiose vietose. Vietos aptvertos, pažymėtos informaciniais ženklais“, – aiškino R. Chockevičienė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Eglučių rinkimo organizatoriai žaliaskarėms turi aiškų planą – eglutės keliauja į kompostavimą. Vėliau jos virsta žeme, kurioje kada nors vėl išaugs naujos eglės. Pavasarį kompostas bus naudojamas miesto želdynams, o gyventojai galės juo tręšti augalus ir auginti gėles. Eglutėmis galima pradžiuginti ir gyvūnus zoologijos soduose ar, pavyzdžiui, alpakų ūkiuose – gyvūnams eglių spygliai yra tikras skanėstas. O tie, kurie eglutes pirko vazonuose, jas gali atiduoti Klaipėdos universiteto botanikos sodui. Čia žadama specialiai pasirūpinti tinkama jų priežiūra, kad kitais metais eglutės vėl džiugintų.
Panevėžyje prie Kalėdų eglės atėjo trys aukštaūgiai karaliai. Panevėžiečiai klausia – tai eglės nebebus?
„Senais laikais taip ir būdavo – po Trijų Karalių eglutė būdavo nuimama. O dabar – kaip kam patinka“, – sakė Šiaulių gyventojas.
„Labai graži eglutė, tegu dar pabūna, aš tikrai norėčiau. Praėjusiais metais ji stovėjo iki sausio 10 d., atrodo. Ateini, gražu, blizga“, – kalbėjo moteris.
Kadangi Trijų Karalių šventė tradiciškai užbaigia kalėdinį laikotarpį, Vilniuje ir Šiauliuose jau rytoj prasidės pagrindinių eglių nupuošimo darbai. Tačiau kiti miestai neskuba atsisveikinti su žiemos šviesomis ir Kalėdų medžiais. Palanga, Klaipėda, Panevėžys ir Kaunas papuoštas eglutes laikys iki sausio 12 d.
„Pernai sulaukėme labai daug piliečių laiškų, kad eglutės buvo nuimtos per greitai, daug kas jų nespėjo pamatyti ar aplankyti. Įvertinę žmonių nuomonę nusprendėme, kad verta palaukti dar iki savaitgalio“, – teigė Kauno savivaldybės kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė.
Kadangi žiema įsismarkavo, gausiai pasnigo ir laikosi šaltis, ilgiau veiks ir šventėms įrengtos čiuožyklos. Klaipėdos čiuožyklą Teatro aikštėje galima lankyti visą šią savaitę. Palangoje čiuožti bus galima iki sausio 18 d., o Kaune – dar visą šį mėnesį.
