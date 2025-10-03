Dvyliktą kartą Lietuvoje bus uždegamos žvakutės organų donorams pagerbti

Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ teigimu, šia iniciatyva skatinama pagerbti organų donorų atminimą, išreikšti dėkingumą jų artimiesiems ir „kartu liudyti gyvybės dovanos svarbą“.
„Kiekviena žvakutė – tai ne tik šviesos spindulys, bet ir gyva padėka donorams bei jų šeimoms už neįkainojamą gyvybės dovaną. Jų sprendimas – didžiausias kilnumo ir žmogiškumo pavyzdys, kurio dėka šiandien gyvena ir džiaugiasi gyvenimu pacientai ir juos supantys artimieji“, – pranešime cituojama asociacijos „Gyvastis“ prezidentė Aušra Degutytė.
Anot jos, ši iniciatyva svarbi ir tiems, kurie gyvena su transplantuotais organais, ir tiems, kurie nori palaikyti gyvybę gelbstinčią idėją.
Organizatorių teigimu, kasmet prie iniciatyvos jungiasi vis daugiau miestų ir miestelių, įvairios ugdymo įstaigos, bendruomenės, savivaldybės, jau kelerius metus jų skaičius perkopė 50.
Praėjusiais metais prie iniciatyvos prisijungė 56 Lietuvos miestai ir miesteliai.
Žvakučių uždegimu donorai pagerbiami nuo 2013 metų. Akcija rengiama spalį, nes šį mėnesį minima Pasaulio ir Europos organų donorystės diena.
