Edukacijos Lietuvos zoologijos sode: nuo užkulisių iki naktų

„Praėję metai išsiskyrė drąsesniais formatais – daugiau dėmesio teko suaugusiems, taip pat autentiškų patirčių kūrimui ir skirtingų lankytojų poreikiams. Svarbu suprasti, kad jau sukurta ir paruošta edukacija nėra vienas visiems tinkamas scenarijus, nes jį reikia pritaikyti pagal auditoriją, surasti naujus kelius, kaip gyvai, įdomiai ir šiuolaikiškai pasakoti apie biologinę įvairovę. Viena ryškiausių naujovių buvo puikių atsiliepimų sulaukę egzotariumo ir žirafų užkulisių ekskursijos, kurios tapo tikru atradimu lankytojams ir patiems edukologams“, – teigiė Lietuvos zoologijos sodo Rinkodaros ir edukacijos skyriaus vadovė Aida Grockienė, pažymėdama, kad užkulisių ekskursijos atvėrė visiškai naują patirtį, nes padėjo pažinti nematomą zoologijos sodo darbo pusę, kasdienę gyvūnų priežiūrą, pasiruošimą, rutiną ir atsakomybę.
Per 2025 m. Lietuvos zoologijos sode iš viso pravesta daugiau nei 1 tūkst. edukacinių veiklų. Didžiąją šių veiklų dalį sudarė edukacijos (daugiau nei 700 vnt.) ir ekskursijos (apie 300 vnt.). Iš viso edukuota 25,5 tūkst. dalyvių. Edukacijų dalyvių amžiaus vidurkis praėjusiais metais kiek ūgtelėjo ir buvo apie 10,5 metų.
Praėjusiais metais reikšmingai augo edukacijų, pasirenkamų per Kultūros paso sistemą, skaičius – jis padidėjo apie 70 proc. Ši sistema suteikia galimybę mokiniams dalyvauti gyvose gamtos pamokose valstybės lėšomis, o mokykloms iš regionų lengviau pasiekti kokybišką gamtamokslį ugdymą.
„Siekiame gamtamokslį švietimą padaryti prieinamą visiems, todėl esame lankstūs ir šiemet dar aktyviau siūlome išvažiuojamąsias edukacijas šaltuoju metų laiku visoje Lietuvoje, kad pasiektume tuos, kurie neturi galimybių patys atvykti į Lietuvos zoologijos sodą. Taip pat ir toliau sieksime atliepti visuomenės poreikius bei pasiūlyti daugiau autentikos, plečiant ZOO naktų programą, kuomet suteikiama išskirtinė galimybė patekti į zoologijos sodą sutemus, kai gyvūnų pasaulis ima gyventi visai kitu ritmu“, – pasakojo A. Grockienė.
2025 m. lankomiausios edukacijos išliko tos pačios, kaip ir ankstesniais metais – apie roplius, vabzdžius ir graužikus. Ženkliai išpopuliarėjo baimių edukacija, ji pagal lankomumą pakilo į ketvirtąją vietą. Lankytojai dažniausiai rinkosi egzotariumo ir viršutinės zoologijos sodo dalies ekskursijas.
Daugiau informacijos apie Lietuvos zoologijos sode organizuojamas ekskursijas ir edukacijas galima rasti internetinėje svetainėje https://www.zoosodas.lt/edukacijos-ekskursijos.
Lietuvos zoologijos sodas lankytojų laukia kasdien nuo 10 iki 18 val. (pirmadieniais – nuo 11 val.). Bilietus su 50 proc. nuolaida iki vasario 28 d. įsigyti galima https://bilietai.zoosodas.lt arba kasose.
Naujausi komentarai