Lietuvos zoologijos sodas kviečia apsilankyti nemokamai

Atsižvelgiant į lankytojų poreikius, nemokamas apsilankymas gruodžio 10-ąją skirtas tiems, kurie vertina ramesnę aplinką, turi laisvesnį dienos grafiką. Ši diena taip pat orientuota į įvairius vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų užimtumo centrus, bendruomenes bei grupes, kurioms patogiau lankytis darbo dienomis.
„Nemokamų apsilankymų dienos yra mūsų nuoseklios socialinės atsakomybės dalis. Šių metų patirtis parodė, kad žmonėms rūpi gamtosauga, jiems aktuali turininga pažintis su laukine gyvūnija, tačiau svarbus ir zoologijos sodo prieinamumas. Vasarą surengtos nemokamo apsilankymo dienos statistika kalba pati už save. Tądien fiksavome rekordinį vienos dienos lankytojų skaičių per visą zoologijos sodo istoriją – beveik 14 tūkst.“, – teigia Lietuvos zoologijos sodo direktorė Gintarė Stankevičė, pridurdama, kad lankytojams taikomų lengvatų sąrašas kasmet peržiūrimas ir plečiamas, siekiant į gamtamokslį švietimą įtraukti kuo daugiau jautrių socialinių grupių.
Norint gruodžio 10-ąją Lietuvos zoologijos sode apsilankyti nemokamai, reikia įsigyti šios dienos nemokamą bilietą internetu, https://bilietai.zoosodas.lt/, arba pasiimti jį kasose.
Primename, kad gyvūnus Lietuvos zoologijos sode galima stebėti ištisus metus. Šaltesnio klimato regionų gyvūnai, pvz., amūrinis tigras, avijautis, manulas ir kiti, žiemą būna aktyvesni.
Gyvūnams, kurie nėra pratę prie žiemos, įrengti specialūs vidaus voljerai, todėl žirafas, raganosius, liūtus, beždžiones ir kitus šiltų kraštų gyvūnus lankytojai gali matyti vidaus patalpose arba pro didelius stiklus.
Egzotariumo ir jame įsikūrusio edukacinio centro, taip pat savanos bei drėgnųjų atogrąžų miškų erdvėse vasariška temperatūra tvyro visus metus.
Lietuvos zoologijos sodas yra seniausias, didžiausias ir vienintelis valstybinis zoologijos sodas šalyje. Įstaiga aktyviai dalyvauja tarptautinėse nykstančių rūšių veisimo programose, įvairiuose projektuose, kurių pagrindinis tikslas – užtikrinti genetinę įvairovę ir prisidėti prie nykstančių gyvūnų rūšių išlikimo.
Šiuo metu zoologijos sode gyvena daugiau nei 2,6 tūkst. gyvūnų: apie 200 skirtingų rūšių, iš kurių 50 yra saugomos pasauliniu mastu, o 10 – įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą.
Lietuvos zoologijos sodas atviras kasdien 10.00–18.00 val. (pirmadieniais nuo 11.00 val.).
