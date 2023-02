Ekspertė dėl pradinukų žinių patikrinimo: 36 užduotys per 45 minutes tai – pedagoginis nusikaltimas

Pradinukų tėvai įsitikinę, kad nacionaliniame žinių patikrinime – per daug užduočių, o laiko joms atlikti per mažai. Per 45 minutes mažiesiems teko atlikti 36 matematikos užduotis. Tėvai, piktinasi, kad jų vaikai – bandomieji triušiai, pasakojama LNK reportaže.