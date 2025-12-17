Finansuojant Lietuvai, per trejus metus į Ukrainą numatoma sugrąžinti iki 80 jaunų specialistų

Toks tikslas nustatytas programoje „Kurk Ukrainai“, kurios bendrą Lietuvos ir Ukrainos vyriausybių deklaraciją trečiadienį pasirašė premjerė Inga Ruginienė.
Kaip nurodė Vyriausybė, minėtai iniciatyvai 2026–2028 metais skirta 3 mln. eurų. Šiuo laikotarpiu numatoma sudaryti sąlygas į tėvynę grįžti apie 75–80 specialistų.
Pasak Vyriausybės, pernai vasarą pradėtas bandomasis „Kurk Ukrainai“ projektas jau leido į šalį sugrįžti dešimčiai jaunų profesionalų.
I. Ruginienė pažymėjo, kad programa sudaro reikšmingą paramą Ukrainai ne tik dabartiniu sudėtingu laikotarpiu, bet ir ruošiantis šalies atstatymui po karo.
„Tikime ir visomis išgalėmis prisidedame prie Ukrainos pergalės. Ši programa padės grąžinti į šalį jaunus, motyvuotus specialistus, stiprinti viešąjį sektorių ir skatinti reformas, kurios yra būtinos pasirengti narystei Europos Sąjungoje (ES)“, – pranešime cituojama premjerė.
Pagal programą jauni ukrainiečiai, gyvenantys užsienyje, kviečiami grįžti į valstybės institucijas, kur jie vienerius metus prisidėtų prie Europos integracijos, reformų ir ekonomikos atkūrimo.
Lietuva finansuoja jų atlyginimus, taip mažindama finansinę riziką grįžtantiems specialistams ir šalies institucijoms.
Anot Vyriausybės, su papildomais partneriais programos dalyvių skaičius galėtų išaugti iki 250-300, o tai ženkliai sustiprintų Ukrainos pasirengimą narystei ES.