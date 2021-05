G. Nausėda: prisipažinsiu, šeimų labui mes vis dar padarėme per mažai

„Mes privalome teisiškai sureguliuoti vienos lyties asmenų bendro gyvenimo klausimus, gerbiant jų teisę gauti informaciją apie partnerio sveikatos būklę, teisę į paveldėjimą, kitus svarbius klausimus“, – šeštadienį sakė šalies vadovas.

„Tačiau tai turi būti daroma laikantis Konstitucijos 38 straipsnio, kuriame teigiama, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas, o santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu. Kaip prezidentas, pasinaudosiu savo galiomis, kad taip ir būtų“, – pridūrė jis.

Tai G. Nausėda pareiškė Prezidentūros išplatintame sveikinime Tarptautinės šeimos dienos proga, Vilniaus Vingio parke vykstant „Didžiajam šeimų gynimo maršui“.

Akcijos dalyviai siekia išreikšti protestą prieš Stambulo konvenciją ir kitas iniciatyvas, jų teigimu, nukreiptas prieš tradicinę šeimą.

Sveikinime šalies vadovas taip pat teigė, kad Lietuva šeimų labui padarė per mažai.

„Žmonės iš įvairių Lietuvos kampelių šiandien renkasi Vilniuje, nes nori kalbėti apie tai, kas jiems svarbu – šeimą, paramą jai. Prisipažinsiu, šeimų labui mes vis dar padarėme per mažai“, – kalbėjo G. Nausėda.

„Taip, turime vaiko pinigus, vienkartines išmokas, plačiau atveriame švietimo galimybes nepasiturinčių šeimų vaikams. Tačiau jaunos šeimos susiduria su milžiniškomis problemomis derindamos darbą ir vaikų auklėjimą, ypač dabar, kai pandemija baigia išgręžti mūsų kantrybę ir jėgas. Valstybė privalo joms padėti“, – teigė jis.

Prezidentas taip pat sakė, kad tautos balsą „privalome girdėti“.

„Nereikia bijoti žmonių, net jeigu jie yra pikti ir pavargę. Pykstamės, taigi, kažką darome ne taip, vadinasi, pasirinkome ne tą kelią kalbėtis. Arba nesikalbėjome iš viso, nes negirdėjome vieni kitų“, – teigė jis.

„Pastarosiomis dienomis girdėjau sakant, kad klausti žmonių nuomonės yra blogai. Neva ne taip supras, arba iš viso nesupras klausimo. Aš galvoju kitaip. Mūsų žmonės nusipelno būti išgirsti ne tik kartą per ketverius metus. Mes privalome girdėti jų nuomonę esminiais visuomenės gyvenimo klausimais, nes be to neįmanomi sprendimai demokratinėje valstybėje“, – pridūrė šalies vadovas.

Prezidentūros užsakymu balandį atlikta apklausa, kurioje gyventojų buvo klausiama apie partnerystę, pandemijos valdymą, nacionalinę ir užsienio politiką bei kitus dalykus. Dalis šios apklausos, susijusi su visuomenės požiūriu į Stambulo konvenciją bei partnerystės įteisinimą, buvo pasirodę viešumoje.

BNS paprašius atsiųsti visus apklausos rezultatus, Prezidentūra iš pradžių pateikė tik 14 klausimų, o likusius du paviešino tik po dar kelių užklausų.

Paaiškėjo, kad tarp apklausos klausimų, kurių Prezidentūra nebuvo linkusi viešinti – apklausos dalis apie Seimo narių atšaukimą.