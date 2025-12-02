Gruodžio 2-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Gruodžio 2-oji, antradienis, 49 savaitė.
Dangaus kūnai: saulė teka 8.17 val., leidžiasi 15.58 val. Dienos ilgumas 7.41 val.
Mėnulis (priešpilnis) leidžiasi 4.51 val., teka 14.03 val.
Vardadieniai:
Aurelija, Liucijus, Milmantė, Svirgailas, Vėjūnas, Vibijona
Datos:
Tarptautinė vergovės panaikinimo diena
Gruodžio 2-oji Lietuvos istorijoje:
1841 — gimė bibliografas bei literatūros istorikas Silvestras Baltramaitis. Mirė 1918 m.
1884 — gimė Vaclovas Biržiška, bibliografas, kultūros istorikas. Mirė 1956 m.
1886 — gimė Pranas Dovydaitis, lietuvių filosofas, 1918 metų vasario 16 d. Nepriklausomybės akto signataras. Mirė tremtyje 1942 m.
1924 — Karaliaučiuje mirė vienas iš žymiausių lietuvių kalbos tyrinėtojų, profesorius Kazimieras Būga. Gimė 1879 m.
1934 — mirė Julijonas Lindė-Dobilas, prozininkas, dramaturgas, kritikas. Gimė 1872 m.
1996 — legendinė grupė „Foje“ oficialiai pranešė apie savo iširimą.
1997 — prezidentas Algirdas Brazauskas apdovanojo Lietuvos kamerinio orkestro vyriausią dirigentą Saulių Sondeckį Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino I-ojo laipsnio ordinu.
2003 — Vilniuje pristatytas naujas aktoriaus ir dainininko Kosto Smorigino solinis albumas „Ponai ir ponios“, kuris priminė „kimiųjų“ Leonard Cohen (Leonard Koeno) ir Joe Cocker (Džo Kokerio) muziką.
2008 — eidamas 58-uosius metus mirė Kauno miesto savivaldybės tarybos narys (2003–2004 m.), Kauno Raudonojo Kryžiaus klinikinės ligoninės direktorius Juozas Skirmantas Paukštys.
2019 — Ispanijoje mirė aktorius, humoristas Vitalijus Cololo.
Gruodžio 2-oji pasaulio istorijoje:
1804 — Napoleon Bonaparte (Napoleonas Bonapartas) karūnuotas Prancūzijos imperatoriumi Napoleonu I.
1805 — Napoleono kariuomenė laimėjo Austerlico mūšį prieš jungtines Rusijos ir Austrijos pajėgas.
1901 — Campus Gillette (Kempas Žiletas) užpatentavo dvigubų ašmenų skustuvą.
1923 — Niujorke gimė graikų kilmės operos dainininkė Maria Callas (Marija Kalas).
1973 — gimė Jugoslavijos teniso žvaigždė Monica Seles (Monika Seleš).
1982 — Jutos (JAV) universitete atlikta pirmoji pasaulyje dirbtinės širdies persodinimo operacija žmogui.
1990 — kanclerio Helmut Kohl (Helmuto Kolio) koalicija nesunkiai laimėjo rinkimus suvienytoje Vokietijoje.
1993 — praėjus 16 mėnesių po pabėgimo iš kalėjimo, Kolumbijoje nužudytas narkomafijos bosas Pablo Escobar (Pablas Eskobaras).
1998 — Olandija ratifikavo Lenkijos, Vengrijos ir Lenkijos stojimą į NATO, atverdama kelią Aljanso plėtimuisi į Rytų Europą; Olandija buvo paskutinė NATO šalis, ratifikavusi naujų narių priėmimo protokolus.
2013 — prancūzų menininkė Laure Prouvost (Lor Pruvo) laimėjo Didžiosios Britanijos Turnerio (Ternerio) šiuolaikinio meno premiją už savo vaizdo instaliaciją „Wantee“.
2019 — kasmetiniuose „Auksinio kamuolio“ („Ballon d'Or“) apdovanojimuose rekordinį šeštą kartą istorijoje triumfavo Argentinos rinktinės ir „Barcelona“ žvaigždė Lionelis Messis (Lionelis Mesis).
2020 — Jungtinė Karalystė (JK) tapo pirmąja valstybe pasaulyje, patvirtinusia „Pfizer“ ir „BioNTech“ vakciną – pirmąją, sukurtą ir pradėtą naudoti Vakaruose.
Gruodžio 2-oji šou pasaulyje:
1946 — gimė italų madų dizaineris Gianni Versace (Džanis Versačė). Mirė 1997 m.
1960 — gimė britų grupės „Def Leppard“ gitaristas Rick Savage (Rikas Savažas).
1968 — gimė amerikiečių grupės „Foo Fighters“ narys Nate Mendel (Neitas Mendelis), grojantis bosine gitara.
1973 — Bob Dylan (Bobas Dilanas) įvedė naujovę – pradėjo pardavinėti bilietus į savo koncertus elektroninio pašto pagalba.
1978 — gimė dainininkė, aktorė Nelly Kim Furtado (Neli Kim Furtado).
1981 — gimė popmuzikos dainininkė Britney Spears (Britni Spirs).
1983 — MTV pirmą kartą parodė Michael Jackson (Maiklo Džeksono) dainos „Thriller“ video klipą.
2009 — ritmenbliuzo dainininkė Beyonce (Bejonsė) gavo daugiausiai – net 10 – „Grammy“ nominacijų.
2010 — JAV maršalų tarnyba nurodė aktoriui Wesley Snipes (Vesliui Snaipsui) iki gruodžio 9 dienos prisistatyti į kalėjimą Pensilvanijos šiaurės vakaruose pradėti atlikti trejų metų laivės atėmimo bausmę, kuri jam buvo skirta už vengimą mokėti mokesčius.
2013 — aktorius Christian Slater (Kristianas Sleiteris) Floridoje vedė savo draugę Brittany Lopez (Britani Lopes).
