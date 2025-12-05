Gruodžio 5-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Gruodžio 5-oji, penktadienis, 49 savaitė.
Dangaus kūnai: saulė teka 8.22 val., leidžiasi 15.55 val. Dienos ilgumas 7.33 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 9.48 val., teka 15.34 val.
Vardadieniai:
Eimintas, Geisvinė, Gratas, Sabas
Datos:
Tarptautinė savanorių diena už ekonominę ir socialinę plėtrą
Gruodžio 5-oji Lietuvos istorijoje:
1428 — laiške Vokiečių ordino magistrui Vytautas pirmą kartą atskleidė savo sumanymą karūnuotis Lietuvos karaliumi.
1918 — Lietuvos taryba nutarė atkurti Vilniaus universitetą ir patvirtino jo statutą (nutarimas nerealizuotas).
1941 — gimė režisierė Joana Danutė Keturakytė.
1996 — nauja komercinė radijo stotis „M1 Plius“ pradėjo transliacijas Lietuvai roko grupės „Pink Floyd“ kompozicija „The Wall“.
2000 — mirė habilituotas biomedicinos mokslų daktaras Pranas Lazutka. Gimė 1917 m.
2015 — eidamas 85-uosius metus po ligos mirė ilgametis Nacionalinio Kauno dramos teatro aktorius, poetas, prozininkas ir dramaturgas Antanas Žekas.
2019 — partizanui, Atgimimo metraštininkui, Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriui Albinui Kentrai-Aušrai skirta 2019 metų Laisvės premija.
Gruodžio 5-oji pasaulio istorijoje:
1484 — Popiežius Inocentas VIII pradėjo persekioti ir bausti mirtimi visus, užsiimančius raganystėmis, kerais bei burtais.
1791 — būdamas 35 metų mirė austrų kompozitorius Wolfgang Amadeus Mozart (Volfgangas Amadėjus Mocartas).
1812 — Napoleon Bonaparte (Napoleonas Bonapartas) paliko iš Rusijos besitraukiančią kariuomenę.
1867 — gimė Lenkijos karo vadas ir premjeras (1926-1928) Jozef Pilsudski (Juzefas Pilsudskis).
1870 — mirė prancūzų rašytojas Alexander Dumas (Aleksandras Diuma).
1899 — mirė seras Henry Tate (Henris Teitas), Anglijos cukraus pramonės magnatas ir Tate'o galerijos Londone steigėjas.
1926 — mirė prancūzų dailininkas Claude-Oscar Monet (Klodas-Oskaras Monė) – vienas impresionizmo dailėje pradininkų.
1933 — Juta tapo 36-ąja JAV valstija.
1934 — SSRS įvykdyta mirties bausmė 66 asmenims, apkaltintiems sąmokslu prieš Josifo Stalino diktatūrą.
1934 — Turkijos parlamentas suteikė balsavimo teisę moterims.
1978 — Sovietų Sąjunga pasirašė 20 metų draugystės sutartį su Afganistanu.
1879 — užpatentuotas pirmasis automatinis telefonas.
1985 — Didžioji Britanija paskelbė, jog nuo gruodžio 31 dienos pasitraukia iš UNESCO veiklos.
1990 — rašytojas Salman Rushdie (Salmanas Rašdis) pirmą kartą pasirodė viešai po dvejų metų slapstymosi nuo islamistų keršto.
1993 — sprogus laišku atsiųstai bombai, sužeistas Vienos meras.
1994 — Rusija pradėjo karinę intervenciją Čečėnijoje.
2005 — mirė žymus Rusijos kalbininkas ir literatūrologas, vienas garsiausių pasaulio baltistikos tyrinėtojų akademikas Vladimiras Toporovas, kuriam buvo 77-eri metai.
2008 — mirė Maskvos ir visos Rusijos ortodoksų patriarchas Aleksijus II.
2013 — būdamas 95 metų mirė Nelson Mandela (Nelsonas Mandela), pelnęs didžiulę pagarbą už kovą su apartheido režimu Pietų Afrikos Respublikoje (PAR) ir laikomas vienu iš iškiliausių XX amžiaus politikos veikėjų.
2014 — būdama 86 metų mirė buvusi Belgijos karalienė Fabiola, Ispanijoje gimusi populiaraus karaliaus Baudouin (Bodueno) našlė.
2022 — įsigaliojo ES, Didžiojo septyneto (G-7) ir Australijos suderintos rusiškos naftos kainų „lubos“, kuriomis siekiama apriboti Rusijos pajamas baudžiant Kremlių už invaziją į Ukrainą ir kartu užtikrinti, kad Maskva toliau tiektų „juodąjį auksą“ pasaulio rinkai.
Gruodžio 5-oji šou pasaulyje:
1901 — gimė animacinių personažų kūrėjas Walter Disney (Voltas Disnėjus). Mirė 1966 m.
1938 — gimė amerikiečių bliuzroko žvaigždė JJ Cale (Džei Džei Keilas).
1946 — gimė ispanų operos tenoras Jose Carreras (Chosė Kareras).
1966 — gimė prancūzų dainininkė, aktorė Patricia Kaas (Patricija Kas).
1967 — Londone buvo atidaryta grupės „Beatles“ drabužių parduotuvė „Apple“.
1973 — Paul McCartney (Polas Makartnis) išleido albumą „Band on the Run“.
2007 — atidengta australų aktorės Nicole Kidman (NikolKidman) vaškinė figūra Londono „MadameTussauds“ („Madam Tiuso“) vaškinių figūrų muziejuje.
2010 — profesinių sąjungų vadovai pradėjo tyrimą dėl naujo Brodvėjaus miuziklo „Žmogus Voras“ saugumo po to, kai per pasirodymą susižeidė viena jo aktorių Natalie Mendoza (Natali Mendosa).
2012 — Uzbekistano autoritarinio prezidento Islam Karimov (Islamo Karimovo) duktė Gulinara Karimova (Gulinara Karimova), kurios sceninis slapyvardis yra GooGosha (Gugoša), išleido dainą su prancūzų aktoriumi Gerard Depardieu (Žerardu Depradjė).
Naujausi komentarai