Gruodžio 21-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 8.39 val., leidžiasi 15.53 val. Dienos ilgumas 7.14 val.
Mėnulis (jaunatis) teka 10.32 val., leidžiasi 16.38 val.
Vardadieniai:
Adrijonas, Gestautas, Girenė, Honoratas, Norgaudas, Tomas
Datos:
Žiemos saulėgrįža, Elnio devyniaragio šventė
Gruodžio 21-oji Lietuvos istorijoje:
1798 — mirė architektas, brandžiojo klasicizmo atstovas Lietuvoje Laurynas Gucevičius. Gimė 1753 m.
1910 — gimė žurnalistas, vertėjas bei visuomenės veikėjas Balys Dundulis. Mirė 1994 m. Čikagoje.
1932 — gimė architektas Vladas Stauskas.
1932 — mirė kunigas, knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platinimo organizatorius Adomas Grinevičius. Gimė 1845 m.
1942 — gimė architektas Ričardas Jonas Valatka.
1861 — gimė Kristupas Voska, Mažosios Lietuvos lietuvių kultūros veikėjas (mirė 1905).
1971 — Maskvoje gimė dailiojo čiuožimo šokėja Margarita Drobiazko. Nuo 1988 m. poroje šoka su Povilu Vanagu. Tai pirmieji Lietuvai atstovavę sportininkai, laimėję medalius Europos ir pasaulio dailiojo čiuožimo čempionatuose. Solt Leik Sičio olimpiadoje (2002 m.) užėmė 5 vietą. 2022 metais iš poros už dalyvavimą pasirodyme Rusijoje, tęsiančioje invaziją Ukrainoje, atimti valstybiniai apdovanojimai.
1979 — mirė skulptorius, Salomėjos Nėries vyras Bernardas Bučas. Gimė 1903 m.
1997 — įvyko Lietuvos prezidento rinkimų pirmasis turas, kurio metu išaiškėjo du kandidatai į prezidento postą — teisininkas Artūras Paulauskas ir Amerikos lietuvis, aplinkosaugininkas Valdas Adamkus. Antrajame rinkimų ture 1998 metų sausio 4 dieną prezidentu buvo išrinktas V. Adamkus.
1998 — Lietuvos Seimas panaikino mirties bausmės taikymą Lietuvoje.
2007 — Lietuva priimta į Šengeno erdvę. Kartu buvo priimtos dar aštuonios ES valstybės — Latvija, Estija, Čekija, Vengrija, Malta, Lenkija, Slovėnija ir Slovakija.
2022 — eidama 80-uosius metus mirė lituanistė, edukologė Ona Audronė Bitinienė.
Gruodžio 21-oji pasaulio istorijoje:
1375 — gimė italų poetas, „Dekamerono“ autorius Giovanni Boccaccio (Džiovanis Bokačas).
1620 — pirmieji Europos emigrantai išsilaipino iš „Mayflower“ laivo Amerikoje, dabartinės Masačiusetso valstijos teritorijoje.
1817 — britų kolonizuotas žemynas gavo Australijos pavadinimą.
1846 — Londone atlikta pirmoji pasaulyje operacija su anestezija: daktaras Robert Liston (Robertas Listonas) amputavo savo tarnui koją.
1879 — gimė būsimasis SSRS vadovas Josifas Stalinas.
1898 — Pierre ir Marie Curie (Pjeras ir Marija Kiuri) atrado cheminį elementą radį.
1913 — „New York World“ savaitgalio leidinyje atspausdintas pirmasis pasaulyje kryžiažodis; jo autorius — Arthur Wynn (Artūras Vynas).
1940 — mirė JAV rašytojas F. Scott Fitzgerald (F. Skotas Fitdžeraldas).
1958 — Charles de Gaule (Šarlis de Golis) buvo išrinktas Prancūzijos prezidentu.
1967 — Keiptaune (PAR) mirė Louis Washkansky (Luisas Vaškanskis) — pirmasis pacientas pasaulyje, kuriam prieš 18 dienų buvo atlikta širdies persodinimo operacija.
1972 — Rytų ir Vakarų Vokietijos pasirašė sutartį, kuria formaliai nutraukta daugiau nei du dešimtmečius trukusi priešprieša.
1977 — gimė prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emanuelis Makronas).
1988 — per teroro išpuolį virš Škotijos Lokerbio miesto susprogdintas aviacijos kompanijos „Pan America“ lėktuvas „Boeing 747“, skridęs reisu iš Londono į Niujorką. Žuvo 270 žmonės.
1993 — Rusijos prezidentas Borisas Jelcinas nurodė reformuoti KGB.
1994 — Rusijos karo lėktuvai be paliovos bombardavo Čečėnijos sostinę Grozną.
2022 — Ukrainos prezidentas V. Zelenskis per vizitą Vašingtone susitiko su JAV prezidentu J. Bidenu ir kreipėsi į Kongresą. Tai buvo pirma jo užsienio kelionė nuo karo pradžios. JAV paskelbė perduosiančios Ukrainai pažangios oro gynybos sistemos „Patriot“ bateriją.
Gruodžio 21-oji šou pasaulyje:
1937 — Los Andžele (JAV) įvyko Walt Disney (Volto Disnėjaus) spalvoto animacinio filmo „Snieguolė ir septyni nykštukai“ premjera.
1937 — gimė JAV kino aktorė Jane Fonda (Džein Fonda).
1940 — gimė legendinis kompozitorius ir gitaristas Frank Zappa (Frenkas Zapa).
1967 — išleistas „The Rolling Stones“ albumas „Their Satanic Majesties Request“.
1968 — Memfyje (JAV) įvyko pirmasis Janis Joplin (Dženis Džoplin) solinis koncertas.
1969 — Diana Ross (Dajana Ros) paskutinį kartą dainavo grupės „The Supremes“ sudėtyje.
1970 — Elvis Presley (Elvis Preslis) pareiškė JAV Prezidentui Richard Nixon (Ričardui Niksonui) norįs būti savanoriu kovojant su narkomanijos problema šalyje.
1991 — amerikiečių aktorė Jane Fonda (Džeinė Fonda) ištekėjo už CNN kanalo direktoriaus Ted Turner (Tedo Turnerio).
2005 — kino, muzikos ir sporto žvaigždės kartu su popmuzikos superžvaigžde Elton John (Eltonu Džonu) šventė jo civilinę „santuoką“ su ilgalaikiu partneriu David Furnish (Deividu Fernišu).
2010 — kanadietė kantri muzikos dainininkė Shania Twain (Šanaja Tvein) paskelbė, kad yra susižadėjusi su šveicarų verslininku Frederic Thiebaud (Fredriku Tibo).
2010 — didesnių dydžių drabužius reklamuojantis supermodelis Kate Dillon (Keit Dilon) prieš pat Kalėdas pagimdė pirmagimį sūnų Luc (Luką).
2011 — Holivudo aktorius ir dainininkas Justin Timberlake (Džastinas Timberleikas) pasipiršo aktorei Jessica Biel (Džesikai Bil).
2012 — Pietų Korėjos atlikėjo Psy (Psai) hitas „Gangnam Style“ tapo pirmuoju vaizdo klipu, sulaukusiu milijardo peržiūrų „Youtube“.
2014 — Britų popmuzikos legenda Elton John (Eltonas Džonas) Vindzore susituokė su savo ilgamečiu partneriu David Furnish (Deividu Fernišu).
2014 — būdamas 80-ies metų Šveicarijoje mirė austrų popmuzikos žvaigždė Udo Juergens (Udas Jurgensas).
