Ignotas Adomavičius nesiliauja stebinti

„Taip, dalyvavau Vengrijos ambasados priėmime. Buvau pakviestas dar, kai buvau kultūros ministru. Ambasada kvietimo neatšaukė, nors pasitraukiau iš ministro posto. Dar pasiskambino iš ambasados atsakingi atstovai, paklausė, ar dalyvausiu, sakė, kad „labai laukiame“, – portalui patvirtino pats I. Adomavičius.
Paklaustas, ar nemanąs, kad atsistatydinus iš ministro pareigų jam nederėjo dalyvauti tokiame renginyje, jis teigė, jog būtų buvę „nemandagu nenueiti“.
„Sakyčiau, kad yra nemandagu nenueiti, jeigu esi pažadėjęs ateiti. Nes galbūt žmonės yra suplanavę, žino svečių sąrašą, nori susitikti, pabendrauti“, – sakė „aušrietis“.
ELTA primena, kad po skandalą sukėlusio pasisakymo apie Krymą jau anksčiau viešo pasipiktinimo sulaukęs „aušriečių“ kultūros ministras I. Adomavičius spalio pradžioje pasitraukė iš pareigų.
Šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – kelti klausimai dėl politiko kompetentingumo, sugebėjimų, nevienareikšmiškų pasisakymų. Netrukus dėmesio centre atsidūrė politiko pasisakymai apie Krymą, Ukrainą, klausimų kėlė kuriam laikui iš ministerijos patalpų dingusios Ukrainos vėliavos.
