Ignoto Adomavičiaus paskyrimui nepritariantys kultūrininkai tęs diskusijas dėl tolesnių veiksmų

„Kviečiame kultūros bendruomenę į antrąją asamblėją. Mes tarsimės, ką daryti toliau, nes vis dar esame absoliučiai šokiruotos ir šokiruoti, kad nors mūsų balsas buvo toks garsus, mūsų negirdėjo“, – ketvirtadienį vykusiame proteste sakė viena iš jo organizatorių, Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos pirmininkė Agnė Jokšė.
„Mums reikia susitarti, kaip tą balsą mes amplifikuosime. Mes norime šituos sprendimus padaryti kartu – vieningai“, – teigė ji.
Kaip skelbė BNS, ketvirtadienį keli tūkstančiai žmonių susirinko į kultūrininkų organizuotą protestą prieš I. Adomavičių.
Kultūros bendruomenės atstovai taip pat yra inicijavę peticiją, prašančią neskirti bet kurio „Nemuno aušros“ nario į ministrus. Ją pasirašė daugiau nei 50 tūkst. žmonių.
Pats I. Adomavičius yra sakęs, kad abejoja prieš jį nukreiptos peticijos palaikymo mastu. Politikas tvirtina palaikymo sulaukęs iš savo draugų menininkų.
Darbo patirties kultūros srityje neturintį verslininką, pastaruoju metu Seimo vicepirmininko patarėjo pareigas ėjusį I. Adomavičių pasiūlė „Nemuno aušra“, iškeitusi Energetikos ministeriją į Kultūros.
Prezidentas G. Nausėda anksčiau teigė, jog netvirtins „aušriečiams“ priklausančių politikų ministrais, tačiau bręstant Vyriausybės krizei galiausiai savo poziciją pakeitė. Šalies vadovas ragina kultūrininkus naujajam ministrui duoti šansą.
I. Adomavičių kultūrininkai vadina netinkamu pareigoms dėl patirties stokos, kultūros lauko problemų neišmanymo. Naujos kritikos bangos politikas sulaukė po emocionalaus prisistatymo Prezidentūroje.
