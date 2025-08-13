Inga Ruginienė: pataisos dėl atsakomybės švelninimo „čekiukų“ bylose į Seimą nesugrįš

„Tokia pataisa, kokia ėjo, neturi eiti ir neis, tas sprendimas jau padarytas, išimta iš darbotvarkės ir, aš manau, šita pataisa atgal į darbotvarkę nesugrįš“, – LRT laidai „Dienos tema“ trečiadienį sakė I. Ruginienė.
BNS rašė, kad Seimas po svarstymo birželį pritarė Baudžiamojo kodekso pataisoms, kad valstybės tarnautojai ir jiems prilyginami asmenys už piktnaudžiavimą būtų baudžiami tik tuo atveju, jeigu padarytų didelę turtinę žalą.
Pagal projektą, didele turtine žala būtų laikoma ta, kurios dydis viršija 400 minimalaus gyvenimo lygio (MGL) dydžio sumą, bet neviršija 900 MGL dydžio sumos. Šiuo metu tai būtų nuo 20 tūkst. eurų iki 45 tūkst. eurų. Labai didelė turtinė žala prasidėtų nuo 900 MGL dydžio sumos.
Dabar galiojančiame Baudžiamajame kodekse kalbama apie didelę žalą, nenurodant, ar ji turtinė, ar neturtinė. Dėl to nėra nustatyta, kokia žala laikoma didele, vertinant ją eurais.
Visose vadinamosiose „čekiukų“ bylose politikai, tarp kurių yra ir daug socialdemokratų, kaltinami ne tik turtinės žalos padarymu savivaldybei – ji dažniausiai siekia kelis tūkstančius eurų, bet ir didelės neturtinės žalos padarymu valstybei, nes buvo pakirstas pasitikėjimas valstybės institucija.
Šis kaltinimas greta kitų sudaro prielaidas skirti griežtesnę bausmę ir baudžiamojo poveikio priemonę – kurį laiką eiti pareigas.
Pakeisti Baudžiamąjį kodeksą valdantieji socialdemokratai siekė priimti skubos tvarka paskutinę pavasario sesijos dieną, birželio 30-ąją, tačiau dėl galimo procedūrinio pažeidimo klausimas išbrauktas iš darbotvarkės.
Seimo Etikos ir procedūrų komisija konstatavo, kad sprendimas į svarstymo stadiją grąžinti pataisas ir joms taikyti priėmimą skubos tvarka pažeidė statutą.
Be to, prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius teigė, kad Seimas buvo įspėtas, jog priėmus pataisas, jos sulauks valstybės vadovo veto.
Pataisas kritikuoja ne tik dalis politikų, bet ir teisėsauga. Jų teigimu, panaikinus atsakomybę už valstybei padarytą neturtinę žalą, dalis ikiteisminių tyrimų žlugs, jau nuteisti asmenys galės prašyti panaikinti bausmes.
Seimo teisininkai savo ruožtu įžvelgė galimą projekto prieštaravimą Konstitucijai.
