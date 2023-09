Įvertino naujas reformas pareigūnams: šie pokyčiai yra paskata išeiti į pensiją

Plačiau ape tai papasakojo vidaus reikalų viceministras Vitalijus Dmitrijevas.

– Kaip jūs aiškinate tuos siūlomus pokyčius?

– Tai yra antras valstybės tarnybos pertvarkos etapas. Antras etapas privalo įvykti vien dėl to, kad keičiasi baziniai dydžiai, kurie reikalingi apskaičiuojant valstybės tarnautojų algas. Keičiasi apskaičiavimo bazė. Mes manome, kad būtina spręsti pareigūnų pritraukimo ir motyvavimo problemas. Manau, surasime bendrą sutarimą. Tik noriu patikinti, kad žemiausia ir vidurinė pareigūnų grandis tikrai pajus šį pokytį.

– Ar neiškyla grėsmė, kad ilgamečiai sistemos darbuotojai pasitrauks, greičiau išeis į pensiją?

– Negaliu pasakyti priežasties, kodėl ilgai dirbantis žemiausios grandies pareigūnas būtų motyvuotas trauktis. Mes siūlome paketą ir aiškiname, kad pati apskaičiavimo bazė bus didesnė. Nuo šios bazės skaičiuosis ir viršvalandžiai, ir darbas poilsio ir švenčių dienomis. Galutinė darbo užmokesčio išraiška tikrai bus didesnė. Be to, priedas už stažą apsiskaičiuos irgi nuo didesnės bazės. Pareigūnui, turinčiam 30 m. stažą, atlyginimas didės dviem aspektais: per bazės didinimą ir per priedą už stažą.

– Dabar pareigūnams yra siūlomos įvairios išmokos, tarp kurių yra ir butpinigiai. Kodėl reikėjo čia didesnės kontrolės? Ar gavote kažkokių signalų, kad lėšos yra naudojamas neskaidriai?

– Yra visokių atvejų, aišku, jie vienetiniai. Dėl tam tikrų atvejų kreiptasi ir į teisėsaugą. Nežinau galutinio rezultato. Bet to piktnaudžiavimo tikrai yra. Tai mes pasiūlėme pokytį, kad reikia ne tik dydžius reglamentuoti, bet ir nustatyti sąlygas. Jei pareigūnas nesilaiko tų sąlygų, tai jis ir negauna tų kompensacijų. Įgyvendinimo tvarka yra procedūra ir atitinkama kontrolė. Mūsų nuomone, to reikia šiame etape.

Toliau apie pokyčius papasakojo pareigūnų profsąjungos atstovas Miroslavas Gerasimovičius.

– Kaip jūs vertinate ministerijos siūlomus pokyčius?

– Vertiname neigiamai. Šis projektas buvo derintas ministerijos darbo grupėje. Kai jis grįžo po Vyriausybės filtrų, jis visiškai netinkamas pareigūnų bendruomenei.

– Ar buvo derinami kažkokie susitikimai?

– Kitą savaitę profesinių sąjungų centrų vadovai kviečiami į Vidaus reikalų ministeriją pristatyti tą statuto projektą. Kilo abejonių ir tam tikrų neramumų. Projektas jau yra registruotas. Tai su juo susipažinti galima ir viešai. Klausimas kyla dėl mūsų siūlymų ir pastabų. Kol kas nebuvo į tai atsižvelgta.

– Kaip jūs aiškinate tuos siūlymus, kad pririšti pareigūno atlyginimą reikėtų prie vidutinio darbo užmokesčio. Motyvacija pareigūnams turbūt irgi dingtų, nes nebebūtų vertinami pagal laipsnius, dėl ko stengdavosi kasmet.

– Labai nemažai yra neigiamų pokyčių. Minusai gerokai persveria pliusus. Tai, kad pareigūno atlyginimas bus skaičiuojamas nuo vidutinio atlyginimo, nelabai ką keičia. Atlyginimas bus maždaug tas pats. O tai, kad priedas už laipsnius dingsta, kelia didžiulį nerimą. Dabar panašu, kad Vyriausybė nori visus sudėlioti pagal vieną kurpalį.

– Kokie gali būti padariniai tokios reformos?

– Vidaus reikalų ministerija turi skaičius, kiek pareigūnų gali išeiti į pensiją. Daugiausiai tokių pareigūnų yra Policijos departamente. Tie neigiami pokyčiai yra paskata pareigūnams išeiti į pensiją ir ieškoti kito darbo.