Janutienė paneigė, ką skelbė apie Tapiną ir „Laisvės TV“

„Skelbiu Teismo patvirtintą taikos sutarties su A. Tapinu ir „Laisvės TV“ dalį "Paneigimas“:
1.1. „YouTube“ laidų ir „Facebook“ pranešimų (išvardyti žemiau 1.1.1 – 1.1.10 punktuose) dalyse apie ieškovus VšĮ „Laisvės TV“ ir Andrių Balį Tapiną ir jų vykdytas paramos akcijas paskelbtais pasisakymais mes, atsakovai Rūta Janutienė, Kęstutis Skrebys, Audrius Butkevičius, Valdas Vasiliauskas, VšĮ „Nataiva“ neturėjome tikslo teigti, kad ieškovai padarė kokias nors nusikalstamas veikas ar kitokius teisės pažeidimus, neturėjome ir neturime jokių duomenų apie tokių veikų ar pažeidimų padarymą ir neigiame tokius pasisakymus ir tokias savo pasisakymų interpretacijas, jeigu kai kuriems žiūrovams, klausytojams ar skaitytojams galėjo susidaryti toks įspūdis.
1.1.1. 2021 m. rugpjūčio 12 d. R. Janutienės asmeninėje „Facebook“ paskyroje patalpintame įraše, prasidedančiame žodžiu „Atsargiai“;
1.1.2. 2022 m. sausio 28 d. R. Janutienės kartu su VšĮ „Nataiva“ ir K. Skrebiu „Youtube“ kanale „OpTV“ paskelbtame vaizdo įraše „Rinko pinigus tautai, išleido sau?“;
1.1.3. 2022 m. vasario 21 d. R. Janutienės asmeninėje „Facebook“ paskyroje patalpintame įraše, prasidedančiame žodžiu „Atsakymas“;
1.1.4. 2022 m. birželio 5 d. R. Janutienės kartu su VšĮ „Nataiva“ ir V. Vasiliausku „Youtube“ kanale „OpTV“ paskelbtame vaizdo įraše „Kiek liks Tapinui nuo drono?/ Kodėl į privačią sąskaitą?“;
1.1.5. 2022 m. birželio 16 d. A. Butkevičiaus kartu su VšĮ „Nataiva“ „Youtube“ kanale „OpTV“ paskelbtame vaizdo įraše „Galimas dalykas, kad tai – bandymas pavogti pinigus“ / Butkevičius apie Tapino rinkliavas“;
1.1.6. 2022 m. birželio 20 d. R. Janutienės kartu su VšĮ „Nataiva“ ir K. Skrebiu „Youtube“ kanale „OpTV“ paskelbtame vaizdo įraše „Kas ta Tapino draugė „Gabija-kobra-ežiukas“, į kurios privačią sąskaitą rinko lėšas neva dronui?“;
1.1.7. 2022 m. liepos 17 d. R. Janutienės asmeninėje „Facebook“ paskyroje patalpintame įraše, prasidedančiame žodžiu „Faktai“;
1.1.8. 2022 m. rugpjūčio 8 d. R. Janutienės kartu su VšĮ „Nataiva“ ir V. Vasiliausku „Youtube“ kanale „OpTV“ paskelbtame vaizdo įraše „Tapinas – „ant zekso““;
1.1.9. 2022 m. rugsėjo 9 d. R. Janutienės asmeninėje „Facebook“ paskyroje patalpintame įraše, prasidedančiame žodžiu „Vau“;
1.1.10. 2022 m. rugsėjo 13 d. R. Janutienės kartu su VšĮ „Nataiva“, K. Skrebiu ir A. Butkevičiumi „Youtube“ kanale „OpTV“ paskelbtame vaizdo įraše „Tapinas išvadino Janutienę „Vėgėlės torpeda“. Už ką?!“, – rašė R. Janutienė.
Į R. Janutienės paneigimą sureagavo ir pats žurnalistas ir visuomenininkas A. Tapinas.
„Matai, kaip būna. Vėliau plačiau parašysiu apie visą procesą ir jo baigtį“, – feisbuke pasidalijęs R. Janutienės įrašu skelbė A. Tapinas.
Primename, kad visuomenininkas A. Tapinas kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė paneigti kanale „OpTV“ paskleistą galimai tikrovės neatitinkančią informaciją. Ieškovu šioje civilinėje byloje be A. Tapino taip pat buvo nurodoma viešoji įstaiga „Laisvės TV“.
Atsakovai šioje byloje – žurnalistė R. Janutienė, pirmasis krašto apsaugos ministras ir signataras Audrius Butkevičius, buvę parlamentarai Kęstutis Skrebys, Valdas Vasiliauskas, viešoji įstaiga „Nataiva“.
A. Tapinas ir „Laisvės TV“ civiliniu ieškiniu prašė teismo pripažinti, kad kanale „OpTV“ paskleisti teiginiai apie tai, kad per „Laisvės TV“ akciją „Laikykitės, pasieniečiai“, renkant paramą pasieniečiams, buvo padarytas nusikaltimas, teiginiai apie drono „Bayraktar“ pirkimą ir kita informacija neatitinka tikrovės, žeminančiais garbę bei orumą, juridinio asmens dalykinę reputaciją. Ieškiniu taip pat buvo prašoma paneigti šią informaciją, panaikinti ją ir atlyginti žalą.
