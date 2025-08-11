Kariuomenė: Mokymo ir doktrinų valdybai pradeda vadovauti Žilvinas Gaubys

Vilniuje vykusios vadų pasikeitimo ceremonijos metu, nuo 2023 metų Mokymų ir doktrinų valdybai vadovavęs brigados generolas Modestas Petrauskas grąžino valdybos vėliavą kariuomenės vadui Raimundui Vaikšnorui.
„Ž. Gauby, perduodamas jums vadovavimo vėliavą, esu visiškai tikras – ši valdyba pateko į tvirtas rankas. Pasitikėjimas jūsų patirtimi, analitiniu mąstymu ir gebėjimu telkti – visiškai pagrįstas“, – pranešime cituojamas R. Vaikšnoras.
Naujai paskirtas Mokymo ir doktrinų valdybos vadas tarnybą krašto apsaugos sistemoje pradėjo 1994 m. kaip Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnas.
Ž. Gaubys yra baigęs bakalauro ir magistro studijų programas Lietuvos karo akademijoje, operacinio ir strateginio lygmens kursus Baltijos gynybos koledže Estijoje. Vadovavo Karaliaus Mindaugo mechanizuotajam pėstininkų batalionui, ėjo Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotojo pėstininkų bataliono ir Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ štabo viršininko pareigas. Karininkas yra įgijęs tarnybos tarptautinėse institucijose patirties tarnaudamas Aljanso greitojo reagavimo korpuse Jungtinėje Karalystėje, nuo 2023 m. paskirtas Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininko pavaduotoju operacijoms. Karininkas yra dalyvavęs tarptautinėse operacijose Bosnijoje ir Hercegovinoje, Irake ir Afganistano Islamo Respublikoje.
Už nuopelnus plėtojant ir stiprinant Lietuvos kariuomenę, sąžiningą ir pavyzdingą tarnybą Ž. Gaubys apdovanotas krašto apsaugos sistemos medaliais „Už nuopelnus“, „Už pasižymėjimą“, „Už tarptautines operacijas“, krašto apsaugos sistemos proginiu įstojimo į NATO medaliu, Lietuvos kariuomenės medaliu kariams ir civiliams „100 metų atkurtai Lietuvos kariuomenei“.
ELTA primena, kad pagrindinis Mokymo ir doktrinų valdybos uždavinys – vykdyti Lietuvos kariuomenės karių individualųjį rengimą ir organizuoti Krašto apsaugos sistemos (KAS) personalo mokymą, rengti Lietuvos kariuomenės karinės srities doktrininius dokumentus, teikti Lietuvos kariuomenės kariniams vienetams kolektyvinio rengimo paramą, aprūpinti poligonais, simuliacinėmis sistemomis ir mokymo objektais, prižiūrėti karinių vienetų kolektyvinio rengimo ir kovinių parengčių vertinimą reglamentuojančių dokumentų nuostatų įgyvendinimą.
Naujausi komentarai