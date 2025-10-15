Krašto apsaugos ministerija imasi Gynybos resursų agentūros direktoriaus paieškų

Naujasis vadovas turės užtikrinti šalies gynybos pajėgumų stiprinimą, koordinuotų gynybai ir saugumui būtinus įsigijimus, plėtotų gynybos pramonės ir inovacijų ekosistemą bei telktų komandą bendram tikslui.
Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė sako, jog tai – atsakinga ir strategiškai svarbi pozicija, reikalaujanti gynybos ekonomikos išmanymo, strateginio mąstymo ir stiprių lyderystės savybių. Agentūros vadovui teks „sustiprinti darbuotojų įsitraukimą, telkti komandą bendram tikslui, užtikrinti agentūros veiklos skaidrumą“.
GRA yra atsakinga už Krašto apsaugos sistemos reikalingos ginkluotės, karinės paskirties įrangos įsigijimą, karybos srities standartų rengimą, taip pat gynybos bei saugumo pramonės plėtrą.
Atrankoje gali dalyvauti kandidatai, turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis), ne mažiau kaip trejų metų vadovaujamo darbo patirtį, puikiai mokantys anglų kalbą (C1 lygis) bei atitinkantys reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“. Būtina nepriekaištinga reputacija.
Siūlomos finansinės paskatos: iki dviejų pareiginių algų dydžio išmoka už išskirtinius rezultatus, priemokos už papildomas užduotis. Mėnesinis darbo užmokestis – nuo 5695 iki 7106 eurų prieš mokesčius.
Atranką organizuoja ir vykdo Viešojo valdymo agentūra. GRA direktorius renkamas konkurso būdu penkerių metų kadencijai, su galimybe eiti pareigas dvi kadencijas iš eilės.
Naujasis vadovas pakeis nuo agentūros įkūrimo 2018-aisiais jai vadovavusį Sigitą Dzekunską.
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ parlamentaras Giedrimas Jeglinskas yra teigęs, esą S. Dzekunskui buvo daromas spaudimas pasitraukti iš užimamų pareigų, tačiau ministerijos vadovybė tokius įtarinėjimus atmetė. Pasak jos, S. Dzekunskas deleguotas į Briuselį „atstovauti gynybos pramonei“.
