Kritikuoja: pareigūnų algos neturėtų priklausyti nuo politikų malonės

„Tiek mūsų federacija, tiek kolegos ne kartą siūlė ir vienai, ir kitai Vyriausybei galų gale nuspręsti dėl tinkamo pareigūnų finansavimo, skirti tam tikrą procentą nuo bendrojo vidaus produkto, kad būtų tokia pat sistema kaip krašto apsaugai“, – BNS spaudos konferencijoje kalbėjo ji.
„Tai, kad finansavimas skiriasi nuo politikų malonės, neturėtų būti“, – tikino L. Soščekienė.
Anot jos, 2026 metų biudžete gali trūkti virš 150 mln. eurų.
Policijos pareigūnams reikalinga per 46 mln. eurų, ugniagesiams – beveik 16 mln. eurų, pasieniečiams – daugiau nei 15 mln. eurų.
Tautos balsas, duok Dieve, kad nueitų į tą aus į,kad mus išgirstų.
Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Ineta Kursevičienė teigė, jog itin sunku sprendimų priėmėjams paaiškinti, jog vidaus saugumas yra neatsiejamas nuo išorės saugumo.
„Šiandien kiekvieną Seimo narį pasiekė laiškas nuo policijos pareigūnų, nuo ugniagesių, nuo pasieniečių, nuo muitinės darbuotojų. Kreipėmės mes į Seimo narius, kad jie atliktų savo pareigą. Tautos balsas, duok Dieve, kad nueitų į tą aus į,kad mus išgirstų, kitu atveju mes stovėsim gatvėje tiek, kiek reikės“, – kalbėjo ji.
2026 metų biudžeto projekto visai vidaus reikalų sistemai planuojama skirti 1,07 mlrd. eurų.
Vidaus reikalų sistemos tarnybų vadovai jau trečiadienį Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete išreiškė nuogąstavimus dėl šalies vidurkio nesiekiančio darbo užmokesčio.
