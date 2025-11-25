Kultūrininkai protestus baigia, bet žengia į politiką: taikinyje – 2027 metų savivaldos rinkimai

Penktadienį prie Martyno Mažvydo bibliotekos prieš valdžią protestavo penki tūkstančiai žmonių. Pirmadienį kultūrininkai pačioje bibliotekoje apžvelgė rezultatus. Kultūros asamblėjos iniciatoriai skelbia: protesto mėnuo baigėsi. Dabar bus švietimo mėnuo – skatins skaityti.
„Šis sovietinis politikos, kaip purvinos veiklos, štampas sukūrė tuštumą, kurią tuomet užima tokie profesionalai kaip Žemaitaitis“, – šnekėjo iniciatyvinės grupės narys Karolis Kaupinis.
Nors pagrindinį jų reikalavimą socialdemokratai įgyvendino – kultūros ministeriją iš R. Žemaitaičio atėmė.
„Jeigu yra kitokių, platesnių, gilesnių tikslų, tai galbūt reikėtų įvardinti, kad šie protestai yra naujos politinės jėgos gimimas, pasakyti tą skaidriai – visi tą suprasime“, – kalbėjo prezidentas Gitanas Nausėda.
Ir pirmadienį – jie jau kalba apie politiką.
„Mes norime paskatinti, kad šie žmonės ne tik diskutuotų, bet ir prisiimtų atsakomybę eiti į savivaldą. 2027 metais bus svarbūs rinkimai Lietuvoje – savivaldos rinkimai“, – nurodė K. Kaupinis.
Kultūrininkai skatina jungtis prie jau egzistuojančių partijų.
„Šią savaitę kuriasi asamblėja Merkinėje, tikrai kuriasi Klaipėdoje, girdime žinias iš Anykščių, kad gali kurtis. Tikimės, kad jų bus daugiau“, – pabrėžė iniciatyvinės grupės narė Gintarė Masteikaitė.
Tuo tarpu lauke – prie bibliotekos – stovėjo konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. L. Kasčiūnas – dažniau futbolo stadione nei kultūros renginyje. Kada paskutinį kartą žiūrėjo spektaklį – prisiminti sudėtinga.
„Ne spektaklyje, buvau kino teatre. Aš kartais su vaikais ateinu tam, kad pamiegočiau per kiną“, – teigė L. Kasčiūnas.
Paklaustas, ar teatre irgi miega, atsakė: „Ne, kadangi seniai buvau, tada nemiegojau tikrai.“
Bet žinia, kad kultūrininkai planuoja žengti į savivaldos rinkimus, jam ne naujiena. Konservatoriai su kultūrininkais jau kalbasi.
„Esu girdėjęs, kad jie galvoja apie savivaldos rinkimus. Savivaldos rinkimuose kartais partijų kurti nereikia – gali įkurti savo visuomeninį judėjimą. Gali prisijungti prie partijų, kurios yra atviros. Mes tikrai būsim atviri jiems ir siūlysim jungtis, jeigu tik norės“, – kalbėjo konservatorių lyderis.
„Gal Vilniuje, gal Kaune, gal Klaipėdoje, bet kitur, kaimuose, kultūra nėra svarbiausia problema. Ką jie gali pasiūlyti, išskyrus tai, kad mes pažangūs, protingi, ir balsuokit už mus?“ – tvirtino politologas Kęstutis Girnius.
O po savivaldos rinkimų – Seimo rinkimai 2028-ųjų rudenį.
K. Kaupinis, paklaustas, ar turi ambiciją kurti savo politinę partiją, atsakė: „Mes skatiname žmones eiti į egzistuojančias politines partijas.“
Į teiginį, kad neatmeta, K. Kaupinis atsakė: „Mes skatiname žmones eiti į egzistuojančias politines partijas.“
Jeigu penkių procentų barjerą įveiktų ir į Seimą patektų, kultūrininkai būtų centro dešinėje ir potencialus konservatorių koalicijos partneris – kaip buvo Laisvės partija arba A. Valinsko „Prisikėlėliai“. Kita vertus, kultūrininkai balsus atiminėtų tikrai ne iš „Nemuno aušros“.
„Bet kokia yra tikimybė, kad jie tą penkių procentų barjerą įveiks? Jei įveiks – tai bus partneris, bet jei surinks keturis procentus, atimdami tuos balsus iš konservatorių, tai bus blogiau. Pastaroji tikimybė yra aukštesnė“, – nurodė K. Girnius.
„Žėkit, aš tikrai šioje vietoje nepergyvenu dėl to. Tikrai iki partijos visiems yra toli“, – sakė L. Kasčiūnas.
2021-aisiais Šeimos gynimo maršas buvo pagavęs dar didesnę bangą – Vingio parke surinko 10 tūkstančių žmonių, bet iki Seimo rinkimų irgi buvo dar keleri metai. Nors taip pat buvo svarstymų, kad gims nauja partija, palaipsniui banga išsikvėpė.
(be temos)
(be temos)
(be temos)