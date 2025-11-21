Kultūros protesto įkvėpti tūkstančiai žmonių Vilniuje patraukė link Seimo

Eitynėse dalyvauja apie 3 tūkst. žmonių. Jie neša kultūros protesto ženklus, Lietuvos vėliavas, plakatus „Gana tyčiotis iš Lietuvos“, „Už kiek pardavei Lietuvą?“, „Pasigarsink kultūrą!“, Man rūpi Lietuva“, muša būgnus būgnai, groja kitais instrumentais.
Pakeliui eisena trumpa buvo stabtelėjusi prie Vyriausybės rūmų.
Sostinės savivaldybė informuota, kad mitinge prie Seimo gali dalyvauti iki 10 tūkst. žmonių.
Ragina treniruoti „pilietiškumo raumenis“
Eitynes ir mitingą organizavusios Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės narė, Lietuvos šokio informacijos vadovė Gintarė Masteikaitė pabrėžė, kad protestas kalba jau ne tik apie nepriimtinus dalykus kultūros, bet ir kitose srityse.
„Protestas vyks toliau ir treniruos mūsų pilietiškumo raumenis, nes matome, kad reikia juos treniruoti. Turime labai daug probleminių taškų skirtinguose Lietuvos kampeliuose, mažesniuose miesteliuose, asamblėjos dygsta kaip grybai po lietaus visoje Lietuvoje, ir kiekvienas regionas pradeda kelti savo probleminius klausimus. Ir tai nėra tik kultūra, kultūra yra vienijanti linija, bet klausimai yra labai platūs“, – penktadienį žurnalistams teigė ji.
Pasak G. Masteikaitės, kultūros bendruomenė dar negali būti rami, kad Kultūros ministerijoje tikrai nebus „Nemuno aušros“ deleguotų atstovų, nes ministrės socialdemokratės Vaidos Aleknavičienės komanda dar nebaigta formuoti.
„Kitas dalykas, reikia nepamiršti, kad koalicijoje yra „Nemuno aušra“, kuri turi visus įrankius torpeduoti Kultūros ministeriją. Ir ne tik Kultūros ministeriją. Puikiai matome, kaip šiuo metu torpeduojamos kitos valstybinės institucijos, kaip torpeduojamas visuomeninis transliuotojas, valstybės institucijos menkinamos ir silpninamos iš vidaus. Mes manome, kad tai yra didžiulė problema“, – kalbėjo G. Masteikaitė.
Ji tvirtino, kad kultūros bendruomenė pasigenda politinės lyderystės, atsakomybės prisiėmimo, o koalicijos partneriai nesutramdo destabilizavimu užsiimančio savo nario.
„Norime labai aiškių atsiribojimų ir labai aiškių vertybinių pareiškimų, nes šiuo metu jų tiesiog nėra. Dėl to nėra jokio plano ir tikslo mums sustoti, nes nesame užtikrinti, kas bus, kai mes sustosime“, – pabrėžė Kultūros asamblėjos atstovė.
„Čia ne tik kultūros, čia visos Lietuvos reikalas“
Į protesto akciją atėjęs 22 metų studentas Robertas Koraliovas BNS sakė atvykęs pasakyti, kokios valstybės nori.
„Aš tikrai nenoriu valstybės, kur klesti demagogija, kur vyksta bauginimai, kur klesti nebaudžiamumas. Manau, dėl to daugelis mato prasmę čia ateiti“, – teigė jis.
70 metų sociologas, buvęs dėstytojas Vilius Leonavičius tvirtino atėjęs palaikyti kultūros bendruomenės, kurios mobilizacija džiugina.
„Kultūra yra mūsų visų, ji yra kaip pagrindas. Ta kultūros darbuotojų mobilizacija man teikia vilčių ir aš atėjau palaikyti, kad jie integruosis ir taps tam tikra jėga, kuri galėtų diktuoti kultūros politiką Lietuvoje, kad vienaip ar kitaip paveiktų partijas, kurios ateina prie valdžios“, – kalbėjo jis.
Proteste dalyvaujanti 64 metų Lina Šimonienė sakė nenorinti tokio valstybės valdymo, koks yra dabar, nenorinti ir „atgal į Rusiją“.
„Žemaitaičio išsišokimai ir požiūris jau verčia ne juoktis, o verčia verkti. Tai yra baisu. Jeigu mes sunaikinsime viską vienu ypu per šią jų kadenciją, tai čia ne tik kultūros, čia visos Lietuvos reikalas“, – BNS sakė ji.
Kova dėl Kultūros ministerijos
Prieš porą mėnesių susivienijusi, kad į Kultūros ministeriją neįleistų „Nemuno aušros“ atstovų, kultūros bendruomenė mitingu sako norinti išsakyti nerimą dėl visos valstybės ateities.
Mitingo organizatoriai teigia abejojantys valdančiųjų pajėgumu apginti ne tik Kultūros ministeriją, bet ir kitas svarbias institucijas bei demokratinius procesus.
Renginyje be kultūros bendruomenės dalyvauja ir kitų sričių atstovai – medikai, sportininkai, pedagogai, jaunimas, žemės ūkio atstovai ir kitų bendruomenių nariai.
Prie Seimo jau išrikiuota žemdirbių sunkioji technika.
Kaip rašė BNS, valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento Gitano Nausėdos sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį „aušrietį“ Ignotą Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus. Pareigose išbuvęs savaitę, politikas pareigas paliko.
Spalio 5-ąją surengtas įspėjamasis streikas, kuriame dalyvavo šimtai kultūros įstaigų ir tūkstančiai žmonių visoje Lietuvoje. Anot kultūrininkų, „aušriečių“ vadovavimas kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.
Po to Socialdemokratų partija iš „Nemuno aušros“ perėmė Kultūros ministeriją, o jos vadove galiausiai paskyrė Vaidą Aleknavičienę. Ji tvirtina, kad „aušriečių“ deleguotų atstovų Kultūros ministerijos vadovybėje nebus.
