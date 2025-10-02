Kultūros ministerijoje nebeliko Ukrainos vėliavos?

Nurodoma, kad LRT Klasikos žurnalistams Marius Eidukonis pranešė apie pastebėtą pasikeitimą – pirmadienį, rugsėjo 29 d., kai spaudos kambaryje vyko „aušriečių“ ministro Ignoto Adomavičiaus spaudos konferencija, tarp erdvėje esančių vėliavų buvo ir Ukrainos vėliava. Tačiau ketvirtadienį, spalio 2 d., Ukrainos vėliavos toje pačioje vietoje nebebuvo.
Simonas Kairys: kas toliau?
Buvęs kultūros ministras Simonas Kairys feisbuke pasibaisėjo šia situacija.
„Kultūros ministerija jau be Ukrainos vėliavų. Kas toliau? P. Cvirkos paminklo grąžinimas atgal? Sovietinių baibokų atstatymas kapinėse? Aš labai visų prašau atkreipti dėmesį ir suprasti, jog tai nedaroma iš kvailumo. Tai yra tyčinis, apgalvotas veikimas. Ir tai nesibaigs, ši gauja, užėmusi Kultūros ministeriją, nesiliaus. O kvailio vietoje lieka prezidentas ir socialdemokratai, kurie turi visas galias pabaigti šiuos išpuolius prieš valstybę per vieną dieną. Remigijaus Žemaitaičio neįsisteminsi, jam reikia tėkšt atgal, be baimės, be trypčiojimo. Neįtikėtina, kiek toli nukeliavo situacija. Ir tai nėra pabaiga“, – rašė S. Kairys.
Šis vaizdas pro akis neprasprūdo ir politikei Agnei Širinskienei.
„Kaip apgailėtina. Nesugebant dirbti, jaustis eiliniu vaitkum ir kovot su vėliavom. Inga Ruginiene, čia jums viskas asmeniškai gerai ir ministras gi „leiskim jam dyyyrbt, tai parodys save?“ – rašė A. Širinskienė.
Savo ruožtu kultūros ministras I. Adomavičius Eltai aiškino, kad visos pirmadienį žurnalistų kambaryje kabėjusios vėliavos tebėra savo vietoje.
„Visos vėliavos yra“, – kalbėjo Kultūros ministerijai pradėjęs vadovauti „aušrietis“.
Praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.
Rugsėjo pabaigoje Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 67 tūkst. žmonių.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.
