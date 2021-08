L. Linkevičius: svertų suvaldyti nelegalių migrantų krizę yra, bet jais reikia naudotis

„Srautas iš tikrųjų netampa menkesnis, netgi didėja. Kaip čia galima vertinti? Tiktai neigiamai, be jokios abejonės. Vadinasi, reikia daugiau pastangų tiek ir iš mūsų, tiek ir iš Europos Sąjungos, ką pripažino ir komisarė Ylva Johansson. Ji pati pripažino, kad tai nėra natūralus migracijos srautas, tai yra tam tikra prasme agresija, organizuotas veiksmas, dirbtinis, todėl turi būti ir veiksmai atitinkami, ne tokie, kokie būna, kai vyksta natūrali migracija. Turi būti ypatingas vertinimas, žymiai daugiau pastangų“, – kalbėjo L. Linkevičius.

„Buvo suintensyvėję diplomatiniai kontaktai su Iraku, buvo vizitas Irake. Taip pat ir čia delegacija lankėsi kelias dienas, labai detaliai domėjosi situacija, kalbėjosi su migrantais, gilinosi, nuoširdžiai tą darė. Ką mums dabar reikia daryti? Svarbiausi keli aspektai. Vienas iš jų – visais turimais jėgos struktūrų pajėgumais uždengti sieną, kiek tik įmanoma. Jeigu trūksta kažko įstatymuose, reikia juos pataisyti skubos tvarka. Tą reikia daryt nelaukiant net ir kitos sesijos. Padėtis yra nepaprasta, net jei ji taip nesivadina ir nenorima taip skelbti. Aš manau, kad situacija yra tikrai nepaprasta. Todėl turi būti ypatingų veiksmų imamasi. Pirmiausia uždarant sieną“, – sakė buvęs užsienio reikalų ministras.

„Antra, šitie žmonės, kaip rodo patirtis ir pokalbiai su jais, dauguma yra suklaidinti ir įsivaizdavo, kad čia labai lengvai galės toliau keliauti. Jie turi realiai suprasti savo situaciją. Matyt, iki galo ne visi supranta, kad jie čia yra įstrigę, neturi laisvių, kokias įsivaizdavo. Jau dabar skundžiasi, kad šlapia ir šalta, tačiau artėja žiema, bus dar blogiau. Jie turi pasirinkimą labai aiškų – savo noru grįžti į tėvynę“, – teigė jis.

„Aišku, kiti įsivaizduoja, kad galės sprukt, kažkaip pabėgti iš tų vietų, kuriose dabar yra, ir keliauti toliau. Tai dabar mūsų tikslas – jiems išaiškint situaciją. Aišku, čia pagalba turi būti tų pačių institucijų, daugiausia kalbam apie Iraką, nes iš ten daugiausia atvykusių. Ten reikia tas žinias skleisti ir tiems, kurie ketina tai daryti ar naudotis tais keliais, kurie čia dirbtinai yra sukurti. Nelegalios migracijos veikimui, be jokios abejonės, padeda Baltarusijos institucijos. Jeigu jie nenori, kaip deklaravo čia atvykę, būti pagalbininkais organizuojant šią nelegalią migraciją, jie tą turi faktiškai ir įrodyti grąžinant į savo šalį tuos, kurie neteisėtai čia pateko ir kuriems nėra suteiktas pabėgėlio statusas, ir paveikiant oro bendroves, kurios, kaip matom, net ir didina skrydžius“, – pridūrė.

Kaip sakė L. Linkevičius, Lietuva kontaktuoja su šalimis, iš kurių kilę nelegalūs migrantai: „Kaip rodo praktika, su tomis šalimis visada dialogas vyksta. Jis nevyksta labai intensyviai, nebūna ypač produktyvus, bet tai nereiškia, kad to nereikia daryti. Ir dar nereiškia, kad mes čia vieni turim būt šitoj situacijoj. Europos Komisija pripažįsta: tai – bendra problema. Iš tikrųjų svertų, poveikio priemonių Europa turi žymiai daugiau, nes yra ir parama Irakui, jie tikrai nenori prarasti to vizų režimo, kuris yra. Daug turi paskatinamųjų priemonių, kurių jie gali netekti, jei nebendraus. Gražus pokalbis, dialogas, pažadai yra tvarkoj, bet mums reikia veiksmo, reikia rezultatų. Kol kas jų nėra, kol kas mes to nematome. Tiesą sakant, oro bendrovių skrydžių padidinimai rodo, kad iš tikrųjų situacija eina kol kas tik blogyn“.

Anot L. Linkevičiaus, žinia Lietuvoje, kad nelegalūs migrantai po Europą negalės keliauti taip laisvai, kaip norėjo, yra skleidžiama: „Irako atstovai taip pat žadėjo savo kanalais skleisti tas pačias žinias. Tie žmonės, kurie pateko į šią situaciją, nėra sužavėti tuo, ką jie čia mato. Šitą žinią paskleisti nebus sudėtinga. Žymiai svarbiau užkardyti tuos, kurie dar laukia viso to ir tikisi naudotis visais tais privalumais, kuriuos jiems pažadėjo įvairūs sukčiai, pasiėmę pinigus. Apgauti žmonės – rezultatas. Mums svarbu, kad būtų užkardyta tai, kas vyks ateity“.

„Dabar vyksta pokalbiai ne tik su Komisija, bet ir su komisarais, vadovybe. Laikas eina ir srautai didėja, mes tikrai turime spaudimą padidinti. Ir ne Lietuva, o Europos Sąjunga turi daugiau svertų. Labai tikimės, kad tie svertai bus panaudoti, kas buvo pripažinta vizito Lietuvoj metu – buvo pasakyta, kad reikia imtis netradicinių priemonių ir žymiai energingesnių veiksmų negu iki šiol. Tų svertų yra, tiesiog juos reikia naudot“, – kalbėjo L. Linkevičius.