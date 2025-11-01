 Lapkričio 1-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Lapkričio 1-oji, šeštadienis, 44 savaitė.

Darjušas ir Kšištofas Lavrinovičiai / M. Vizbaro/BNS nuotr.

Dangaus kūnai: saulė teka 7.19 val., leidžiasi 16.45 val. Dienos ilgumas 9.26 val.

Mėnulis (priešpilnis) leidžiasi 1.17 val., teka 15.20 val.

Vardadieniai: 

Andrius, Emerikas, Floribertas, Milvydė, Žygaudas

Datos: 

Visų šventųjų diena 

Tarptautinė kovos su narkomanija diena 

Pasaulinė veganų diena 

Lapkričio 1-oji Lietuvos istorijoje: 

1902 — gimė poetas Juozas Tysliava. Mirė 1961 m.

1906 — gimė prozininkas Bronius Daunoras. Mirė 1985 m. Londone. 

1906 — kompozitorius, vargonininkas, dirigentasJuozas Stankūnas. Mirė 1996 m.

1906 — gimė rašytojas, laikraščių redaktorius ir leidėjas Bronius Daunoras.

1918 — Vytauto gimnazijoje Vilniuje buvo įsteigtas pirmasis skautų vienetas — Petras Jurgelevičius. Ši diena minima kaip lietuviškos skautijos gimtadienis.

1979 — gimė lenkų kilmės Lietuvos krepšininkai Darjušas ir Kšištofas Lavrinovičiai.

2019 — eidamas 89-uosius metus mirė žinomas advokatas, buvęs Seimo narys Vytautas Zabiela.

Lapkričio 1-oji pasaulio istorijoje: 

1500 — gimė italų skulptorius ir auksakalys Benvenuto Cellini (Benvenutas Čelinis). 

1512 — pirmą kartą Vatikane viešai eksponuoti Michelangelo (Mikelandželo) kūriniai. 

1695 — veiklą pradėjo pirmasis bankas Škotijoje — „The Bank of Scotland“. 

1755 — žemės drebėjimo aukomis Lisabonoje tapo mažiausiai 60 000 gyventojų; stichijos metu buvo sugriauti du trečdaliai miesto. 

1757 — gimė Italijos neoklasikos skulptorius Antonio Canova (Antonijas Kanova). 

1894 — mirė Rusijos caras Aleksandras III, šalies monarchu tapo Nikolajus II. 

1935 — gimė palestiniečių kilmės amerikietis, literatūros teoretikas bei įtakingas kritikas Edward Said (Edvardas Saidas). Mirė 2003 m.

1936 — Benito Mussolini (Benitas Musolinis) paskelbė Romos-Berlyno sąjungą. 

1945 — britai pranešė, kad nacių lyderis Adolfas Hitleris nusižudė savo bunkeryje Berlyne. 

1950 — du Puerto Riko radikalai nesėkmingai kėsinosi į JAV prezidentą Garry Truman (Garį Trumeną). 

1952 — Edward Teller (Edvardas Teleris) ir kiti amerikiečių mokslininkai netoli Maršalo salų pirmą kartą išbandė vandenilinę bombą.

1989 — panaikinus apribojimus kelionėms, šimtai Rytų Vokietijos gyventojų veržėsi į Vakarų Vokietijos ambasadą Prahoje, stengdamiesi patekti į Vakarus. 

1993 — įsigaliojo Mastrichto sutartis, sukūrusi Europos Sąjungą. 

2009 — sulaukęs 87 metų amžiaus mirė amerikiečių teisininkas, kompozitorius, išradėjas ir fizikas Robert H.Rines (Robertas H.Rainsas), kurio atradimai padėjo padidinti radiolokatorių, sonarų ir echoskopų skiriamąją gebą.

2022 — Danijos parlamento rinkimuose kairieji užsitikrinę minimalią persvarą išsilaikė valdžioje.

2024 — Serbijos Novi Sado traukinių stotyje įgriuvus stogui, žuvo 14 žmonių, dar vienas mirė vėliau. Įvykis išprovokavo tūkstantinius protestus, kaltinimai buvo pateikti 13 asmenų, įskaitant buvusį ministrą.

Lapkričio 1-oji šou pasaulyje: 

1962 — gimė amerikiečių roko grupės „Red Hot Chilli Peppers“ narys Anthony Kiedis (Antonis Kidisas). 

1963 — gimė britų roko grupės „Def Leppard“ narys Rick Allen (Rikas Alenas). 

1968 — gimė britų grupės „Blur“ narys Alex James (Aleksas Džeimsas). 

1968 — George Harrison (Džordžas Harisonas) išleido albumą „Wanderland“ ir tapo pirmuoju „bitlu“, išleidusiu savo solinį albumą. 

1969 — Elvis Presley (Preslis) įrašė dainą „Suspicious Minds“, kuri tapo jo paskutiniu hitu. 

2006 — Masačusetse mirė William Styron (Viljamas Staironas), pagal kurio romaną „Sofi pasirinkimas“ (Sophie&#39;s Choice) buvo pastatytas garsus filmas. Autorius už „Neto Ternerio išpažintį“ (The Confessions of Nat Turner) gavo Pulitzerio (Pulicerio) premiją.

2007 — kanadiečių rokerė Avril Lavigne (Avril Lavin) per MTV Europos muzikos apdovanojimų įteikimo ceremonijąMiunchene nustelbė savo konkurentą Justin Timberlake (Džastiną Timberleiką) ir gavo du pagrindinius apdovanojimus: už „Girlfriend“ atiteko užkrečiamiausios dainos kategorijos apdovanojimas, be to, ji buvo pripažinta geriausia 2007-ųjų soliste.

2011 — kino legendai, „Muzikos garsų“ žvaigždei Julie Andrews (Džiuli Endrius) už sėkmingą karjerą Holivude ir humanitarinę veiklą buvo skirtas 2011 metų Monako kunigaikštienės Grace (Greisės) apdovanojimas.

2012 — Didžiosios Britanijos kino žvaigždė Roger Moore (Rodžeris Muras) pelnė Jungtinių Tautų (JT) Vaikų fondo (UNICEF) pirmąjį Jungtinės Karalystės apdovanojimą už viso gyvenimo pasiekimus — taip pagerbta jo veikla per du dešimtmečius šios organizacijos geros valios ambasadoriaus poste.

