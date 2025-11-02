 Lapkričio 2-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Lapkričio 2-oji, sekmadienis, 44 savaitė.

Lapkričio 2-oji Lietuvoje ir pasaulyje / R. Riabovo/ BNS nuotr.

Dangaus kūnai: saulė teka 7.21 val., leidžiasi 16.43 val. Dienos ilgumas 9.22 val.

Mėnulis (priešpilnis) leidžiasi 2.45 val., teka 15.28 val.

Vardadieniai:

Beinora, Gedardas, Gedvilė, Valentinas, Viskantas

Datos:

Mirusiųjų atminimo diena – Vėlinės, Ilgės

Lapkričio 2-oji Lietuvos istorijoje:

1862 — gimė Jonas Mačiulis-Maironis poetas, kunigas, dramaturgas, lietuvių literatūros klasikas. Mirė 1932 m.

1887 — gimė Lietuvos kariuomenės veikėjas Stasys Dirmantas. Mirė 1975 m.

1905 — gimė vargonininkas, choro dirigentas, kompozitorius, publicistas Konradas Kaveckas.

1918 — Valstybės Taryba priėmė pirmąją nepriklausomos Lietuvos Konstituciją.

1932 — gimė aktorius Vytautas Paukštė. Mirė 2022 m.

1936 — gimė Mykolas Elvyras Andriolis, Lietuvos dailininkas grafikas, tapytojas. Mirė 1893 m.

2011 — Jono Basanavičiaus premija skirta archeologui, istorikui Vykintui Vaitkevičiui.

Lapkričio 2-oji pasaulio istorijoje:

1699 — gimė prancūzų tapytojas Jean Baptiste Simeon Chardan (Žanas Batistas Simeonas Šardenas).

1721 — Petras I paskelbtas Rusijos imperatoriumi.

1755 — Vienoje, Austrijoje, gimė Marie Antoinette (Marija Antuanetė) Prancūzijos karaliaus Liudviko XVI-ojo (1774–1793 m.) žmona ir Prancūzijos karalienė.

1785 — karietų meistras Lionel Lukin (Lionelis Lukinas) Londone užpatentavo pirmąją gelbėjimosi valtį.

1815 — gimė britų matematikas George Boole (Džordžas Būlas), kurio loginių simbolių teorija tapo pagrindu kompiuteriams sukurti.

1889 — Šiaurės ir Pietų Dakotos tapo 39-ąja bei 40-ąja JAV valstijomis.

1936 — oficialiai savo veiklą pradėjo BBC televizija.

1937 — penki Maskvos Kremliaus bokštai pasipuošė raudonomis žvaigždėmis.

1950 — mirė vienas iškiliausių airių dramaturgų, Nobelio literatūros premijos laureatas (1925 m.) George Bernard Shaw (Džordžas Bernardas Šo).

1953 — Pakistano parlamentas šalį paskelbė Pakistano islamo respublika.

1956 — Vengrijos vyriausybė, atsisakiusi Varšuvos sutarties, dėl sovietų invazijos kreipėsi į JT.

1976 — Jimmy Carter (Džimis Karteris) išrinktas 39-uoju JAV prezidentu.

1998 — niokojantis uraganas „Mitch“ Centrinėje Amerikoje nusinešė mažiausiai 9000 žmonių gyvybes.

2006 — Prancūzijos pietuose esančiame Perpinjano mieste, eidamas 81-uosius metus, mirė žinomas kompozitorius, aranžuotojas ir dirigentas Paul Mauriat (Polis Morija). Pasaulinę šlovę kompozitoriui 1968 metais atnešė jo kūrinys „L&#39;amour est bleu“, tapęs hitparadų lyderiu JAV ir Vakarų Europoje.

2007 — mirė legendinis rusų choreografas, kuris 1937 metais palikęs Didžiojo teatro baletą subūrė visame pasaulyje žinomą liaudies šokių ansamblį, Igoris Moisejevas. Gimė Kijeve 1906 m.

2009 — garbingiausia Prancūzijos literatūrinė brolių Goncourt (Gonkūrų) premija buvo paskirta senegaliečių kraujo turinčiai prancūzų rašytojai Marie NDiaye (Mari Ndjai) už romaną „Trys stiprios moterys“ („Trois Femmes Puissantes“).

2010 — aukcione „Sotheby&#39;s“ italų tapytojo Amadeo Modigliani (Amadėjaus Modiljanio) 1917 m. nutapytas paveikslas „Sėdinčioji nuoga ant sofos“ (Nu assis sur un divan) buvo parduotas už 69 mln. dolerių.

2011 — prestižiškiausią Prancūzijos literatūros Goncourt (Gonkūrų) premiją pelnė vidurinės mokyklos biologijos mokytojas Alexis Jenni (Aleksis Ženi) už savo pirmąjį romaną „L&#39;art francais de la guerre“ (Prancūzų karybos menas).

Lapkričio 2-oji šou pasaulyje:

1960 — gimė amerikiečių roko grupės „Guns N&#39;Roses“ narys Matt Sorum (Matas Sorumas).

1979 — „The Roling Stones“ vokalistas Mick Jagger (Mikas Džiageris) išsiskyrė su žmona Bianca (Bjanka).

2004 — Amsterdame nužudytas olandų filmų kūrėjas Theo van Gogh (Teo van Gogas). Gimė 1957 m. Hagoje.

