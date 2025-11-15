 Lapkričio 15-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Lapkričio 15-oji Lietuvoje ir pasaulyje

2025-11-15 10:23
Lapkričio 15-oji, šeštadienis, 46 savaitė.

2022 metais Pasaulio gyventojų skaičius pasiekė aštuonis milijardus.
Dangaus kūnai: saulė teka 7.47 val., leidžiasi 16.19 val. Dienos ilgumas 8.32 val.

Mėnulis (delčia) teka 2.22 val., leidžiasi 14.37 val.

Vardadieniai:

Albertas, Leopoldas, Lygedė, Vaidilas, Žadvydė

Datos:

Mecenatystės diena

Lapkričio 15-oji Lietuvos istorijoje:

1872 — Dovyduose (Pasvalio raj.) gimė Julijonas Lindė-Dobilas, prozininkas, dramaturgas, kritikas. Mirė 1934 m.

1877 — gimė Stasys Matijošaitis (slapyvardis Esmaitis), pedagogas, literatas, vadovėlių mokyklai autorius. Mirė 1949 m.

1911 — gimė dramaturgas Viktoras Galinaitis. Mirė 1982 m.

1926 — gimė kalbininkė, vertėja, humanitarinių mokslų daktarė Adelė Laigonaitė. Mirė 2005 m.

1949 — gimė daugiausiai titulų turintis Lietuvos šuolininkas į aukštį: du kartus Europos čempionas bei dukart vicečempionas Kęstutis Šapka.

2000 — Vilniaus miesto meru išrinktas liberalas Artūras Zuokas.

2010 — Italijoje, Milano Karališkųjų rūmų muziejuje „Palazzo Reale“, atidaryta dailininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės darbų paroda.

2019 — Lietuva ir Rusija apsikeitė dėl šnipinėjimo nuteistais asmenimis: perdavus du rusus Maskvai į Lietuvą grįžo Jevgenijus Mataitis bei Arstidas Tamošaitis. Norvegijai mainuose iš Rusijos sugrąžintas šalies pilietis Frodė Bergas.

Lapkričio 15-oji pasaulio istorijoje:

1492 — Cristopher Columbus (Kristupas Kolumbas) laivo žurnale įrašė pirmąsias žinias apie indėnų vartojamą tabaką.

1577 — anglas seras Francis Drake (Frensis Dreikas) leidosi į kelionę aplink pasaulį.

1738 — gimė vokiečių kilmės astrologas seras Frederick William Herschel (Frederikas Viljamas Heršelis), atradęs Urano planetą.

1741 — gimė Šveicarijos rašytojas Johan Kaspar Lavater (Johanas Kasparas Lavateris). Mirė 1801 m.

1787 — mirė vokiečių kompozitorius Christoph Willibald Gluck (Kristofas Vilibaldis Gliukas).

1862 — gimė vokiečių rašytojas Gerhart Hauptmann (Gerhartas Hauptmanas). Mirė 1946 m.

1886 — gimė prancūzų rašytojas, metafizikas bei filosofas Rene Guenon (Renė Genonas). Mirė 1951 m.

1889 — valdžios atsisakė paskutinysis Brazilijos imperatorius Pedras II; šalis paskelbta respublika.

1916 — Šveicarijoje mirė lenkų rašytojas, Nobelio literatūros premijos laureatas (1905 m.) Henryk Sienkiewicz (Henrikas Senkevičius). Gimė 1846 m.

1917 — Paryžiuje mirė prancūzų sociologas ir antropologas Emile Durkheim (Emilis Durheimas). Gimė 1858 m.

1920 — Ženevoje pirmą kartą posėdžiavo Tautų Lyga.

1945 — Venesuela tapo Jungtinių Tautų nare.

1976 — mirė garsus prancūzų aktorius Jean Gabin (Žanas Gabenas).

1988 — Yasir Araffat (Jasiras Arafatas) paskelbė Palestinos valstybingumą.

1990 — katastrofiškai stingant maisto produktų, Leningrade įvesta kortelių sistema.

1995 — ES ambasadoriai pritarė ginklų tiekimo embargui Nigerijos režimui, atsakydami į politikų žudymą šioje Afrikos šalyje.

1998 — Didžioji Britanija ir JAV pareiškė be perspėjimo panaudosiančios jėgą prieš Iraką, jeigu šis vėl atsisakys bendradarbiauti su JT ginkluotės inspektoriais.

1999 — Kinijos ir JAV derybininkai pasirašė susitarimą, panaikinantį prekybinius apribojimus ir atveriantį kelią Kinijai tapti Pasaulinės prekybos organizacijos nare.

2009 — sulaukęs 95 metų, mirė patriarchas Pavlė, kuris vadovavo Serbijos Ortodoksų Bažnyčiai, byrant komunistiniam buvusios Jugoslavijos režimui ir siaučiant Balkanų karams.

2010 — Egipto archeologai Luksore atrado į deivės motinos Mut šventyklą vedusį kelią, palei kurį buvo išrikiuotos sfinksų statulos.

2010 — Indijos vandenyno gelmėse mokslininkai atrado naują švytinčių kalmarų rūšį.

2022 — Pasaulio gyventojų skaičius pasiekė aštuonis milijardus.

Lapkričio 15-oji šou pasaulyje:

1956 — Elvis Presley (Elvis Preslis) debiutavo kaip aktorius filme „Love Me Tender“.

1969 — Floridoje (JAV) „už vulgarios ir nepadorios kalbos“ vartojimą koncerto metu buvo areštuota Janis Joplin (Dženis Džoplin).

1982 — gimė prancūzų dainininkė Jenifer Bartoli (Dženifer Bartoli).

1986 — amerikiečiai „Beastie Boys“ išleido savo debiutinį albumą „Licensed to Ill“, kuris tapo pirmuoju repo albumu, pasiekusiu pirmąją vietą „Billboard“ topuose.

1988 — Ohajo valstijoje prasidėjo grupės „Metallica“ JAV turas, pristatantis albumą „And Justice For All“.

1997 — MTV įvyko grupės „Metallica“ vaizdo klipo „The Memory Remains“ premjera.

