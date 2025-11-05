Lapkričio 5-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Lapkričio 5-oji, trečiadienis, 45 savaitė.
Dangaus kūnai: saulė teka 7.27 val., leidžiasi 16.37 val. Dienos ilgumas 9.10 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 7.33 val., teka 16 val.
Vardadieniai:
Augantas, Elžbieta, Eliza, Florijonas, Gedvydė, Zacharijas
Datos:
Vaižgantas (senovės lietuvių dievas, skatinantis derlių ir augmenijos augimą)
Lapkričio 5-oji Lietuvos istorijoje:
1800 — gimė Kazimieras Rapolas Maigys, rinkęs liaudies dainas ir siuntęs jas Simonui Daukantui.
1885 — gimė Vladas Jurgutis, kunigas, Steigiamojo Seimo narys, pirmasis Lietuvos banko valdytojas. Mirė 1966 m.
1922 — gimė dailininkas Feliksas Navickas.
1925 — gimė Lietuvos baleto artistas, baletmeisteris, režisierius bei pedagogas Vytautas Grivickas. Mirė 1990 m.
1926 — gimė vienas talentingiausių ir labiausiai žinomų Aukštaitijos ir visos Lietuvos medžio drožėjų Ipolitas Užkurnys. Mirė 2004 m.
1929 — gimė lietuvių teatro ir kino aktorius Balys Barauskas. Mirė 2003 m.
1954 — Kaune gimė Kauno valstybinio dramos teatro aktorius, ilgametis šio teatro menotarybos pirmininkas Robertas Vaidotas. Mirė 2007 m.
1979 — gimė lietuvių muzikantas, muzikos grupės „InCulto“ vokalistas ir laidų vedėjas, kilęs iš Kolumbijos, Jurgis Pranas Didžiulis.
2000 — Vilniuje mirė Lietuvos pianistė ir pedagogė Aldona Dvarionaitė. Gimė 1939 m. Kaune.
2014 — prezidentė Dalia Grybauskaitė generalinį policijos komisarą Saulių Skvernelį paskyrė vidaus reikalų ministru.
2020 — tuometis sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga atleido Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorių Saulių Čaplinską iš pareigų. Jis šiai bei anksčiau į ją reorganizuotai įstaigai vadovavo nuo 1989 metų. Vėliau teismas S. Čaplinską grąžino į pareigas ir jis centrui vadovavo iki pat jo reorganizavimo 2022 metais.
Lapkričio 5-oji pasaulio istorijoje:
1838 — Hondūras tapo nepriklausoma valstybe.
1911 — amerikietis C. P. Snow (C. P. Snou) pirmą kartą vienas lėktuvu perskrido Ameriką: pakilęs Niujorke, jis sėkmingai nusileido Pasadenoje (3417 mylių).
1914 — Prancūzija ir Anglija paskelbė karą Turkijai.
1928 — Sicilijoje išsiveržė Etnos ugnikalnis.
1930 — Sinclair Lewis (Sinkleris Luisas) tapo pirmuoju amerikiečiu gavusiu Nobelio literatūros premiją.
1940 — JAV prezidentu trečiai kadencijai išrinktas Franklin Roosevelt (Franklinas Ruzveltas).
1968 — JAV prezidento rinkimus laimėjo Richard Nixon (Ričardas Niksonas).
1970 — Vatikanas paskelbė dokumentą, kuriuo reformuojamos mišių apeigos.
1989 — sulaukęs 85-erių metų, mirė vienas žymiausių šio šimtmečio pianistų Vladimir Horovitz (Vladimiras Horovicas).
1991 — netoli Kanarų salų, iškritęs iš savo jachtos, žuvo Čekijoje gimęs Didžiosios Britanijos žiniasklaidos priemonių magnatas Robert Maxwell (Robertas Maksvelas).
2005 — sulaukęs 79 metų amžiaus mirė žymus britų rašytojas ir eseistas John Fowles (Džonas Faulzas), gerai žinomas romanų „Prancūzų leitenanto moteris“, „Kolekcionierius“ ir „Magas“ autorius. Gimė 1926 m.
2013 — Indija pirmąkart paleido Marso tyrimų zondą skraidinančią raketą.
2024 — JAV prezidento rinkimuose respublikonas Donaldas Trumpas užtikrintai įveikė demokratę Kamalą Harris ir buvo išrinktas antrai kadencijai.
Lapkričio 5-oji šou pasaulyje:
1913 — gimė anglų aktorė, Oskaro laureatė Vivien Leigh (Vivjen Li), 1939 m. suvaidinusi filme „Vėjų nublokšti“.
1919 — garsiausiu „ekrano lovelasu“ tituluojamas kino aktorius Rudolph Valentino (Rudolfas Valentino) vedė aktorę Jean Acker (Žaną Aker).
1938 — Niujorke gimė žymus prancūzų dainininkas Joe Dassin (Džo Dasenas). Mirė 1980 m.
1959 — gimė garsus dainininkas Bryan Adams (Brajanas Adamsas).
1965 — britų roko grupė „The Who“ išleido singlą „My Generation“.
1982 — mirė prancūzų režisierius bei aktorius Jacques Tati (Žakas Tati). Gimė 1907 m.
1995 — grupė „Queen“ išleido savo pirmąjį albumą po vokalisto Freddie Mercury (Fredžio Merkurio) mirties nuo AIDS 1991 metais.
1998 — britų grupės „Oasis“ žvaigždė Liam Gallagher (Liamas Galageris) buvo areštuotas po to, kai užpuolė fotografą ir sugadino jo fotoaparatą.
2009 — Puerto Riko hiphopo duetas „Calle 13“ atsiėmė penkis „Grammy“ Lotynų Amerikos muzikos apdovanojimus, tarp jų — už geriausią metų albumą, ir tokiu būdu patvirtino savo, kaip alternatyviosios „reggaeton“ muzikos avangardo, reputaciją.
2009 — Beyonce (Bijonsė) Berlyne vykusioje MTV Europos muzikos apdovanojimų ceremonijoje buvo apdovanota kaip geriausia atlikėja moteris, už geriausią dainą („Halo“) ir geriausią vaizdo klipą „Single Ladies (Put a Ring on It)“.
2010 — būdama 66 metų amžiaus mirė „Oskarui“ nominuota aktorė Jill Clayburgh (Džil Kleiberg), pagarsėjusi iš vyrų šešėlio kylančių nepriklausomų moterų vaidmenimis.
