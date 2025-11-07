Lapkričio 7-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Lapkričio 7-oji, penktadienis, 45 savaitė.
Dangaus kūnai: saulė teka 7.31 val., leidžiasi 16.33 val. Dienos ilgumas 9.02 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 10.57 val., teka 16.57 val.
Vardadieniai:
Ernestas, Gotautė, Karina, Nikandras, Rufas, Sirtautas
Lapkričio 7-oji Lietuvos istorijoje:
1784 — gimė Teodoras Narbutas, karo inžinierius, istorikas savamokslis. Mirė 1865 m.
1790 — gimė architektas, vėlyvojo klasicizmo atstovas, Vilniaus universiteto profesorius Karolis Podčašinskis. Mirė 1860 m.
1932 — gimė kalbininkė Nijolė Sližienė.
1938 — gimė Kauno arkivyskupas, sovietmečiu — „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ redaktorius — Sigitas Tamkevičius.
1946 — gimė poetas Vladas Vaitkevičius.
2003 — žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevru UNESCO pripažino Dainų švenčių tradiciją ir simboliką Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
2006 — mirė žymus lietuvių tapytojas ir pedagogas Vincas Norkus. V. Norkus buvo žinomas peizažo meistras, surengęs kelias dešimtis personalinių kūrybos parodų. Dailininko darbų yra įsigiję Vilniaus ir Kauno muziejai, meno kolekcininkai iš JAV, Kanados, Vokietijos, Izraelio. Gimė 1927 m.
2022 — Lietuva atidarė prekybos atstovybę Taivane.
2024 — Seimas priėmė Tautinių mažumų įstatymą – pirmą tokį Lietuvoje po 15 metų pertraukos.
Lapkričio 7-oji pasaulio istorijoje:
1867 — Lenkijoje gimė mokslininkė Marie Sklodowska-Curie (Marija Sklodovska-Kiuri), kuriai už radžio atradimą bei darbus radioaktyvumo srityje dukart – 1903 ir 1911 metais – buvo paskirta Nobelio premija.
1879 — gimė rusų revoliucionierius Leonidas Trockis, 1940 metais nužudytas Meksikoje.
1913 — Alžyre gimė Nobelio literatūros premijos laureatas, prancūzų rašytojas ir filosofas Albert Camus (Alberas Kamiu).
1917 — vadovaujami Vladimiro Lenino bolševikai Petrograde nuvertė laikinąją Aleksandro Kerenskio vyriausybę.
1944 — ketvirtai kadencijai JAV prezidentu perrinktas Franklin Roosevelt (Franklinas Ruzveltas).
1972 — Richard Nixon (Ričardas Niksonas) antrai kadencijai išrinktas JAV prezidentu; jis tapo pirmuoju šalies prezidentu, atsistatydinusiu iš šių pareigų.
1989 — prasidėjus plataus masto demokratiniam judėjimui, atsistatydino Rytų Vokietijos vyriausybė.
1990 — Mary Robinson (Meri Robinson) tapo pirmąja Airijos šalies vadove moterimi.
1992 — nuo patirtų traumų autoavarijoje mirė Aleksandras Dubčekas, 1968 m. „Prahos pavasario“ įvykių Čekijoje lyderis.
2008 — mirė Japonijos ir JAV kovos menų meistras, kelių karate federacijų Amerikoje įkūrėjas Hidetaka Nishiyama (Hidetaka Nišijama). Gimė 1928 m. Tokijuje, Japonijoje.
2010 — prieštaringai vertinamas populiarus rašytojas Michel Houellebecq (Mišelis Velbekas) už savo naują satyrinį romaną „Žemėlapis ir teritorija“ (La Carte et Le Territoire) pelnė prestižiškiausią Prancūzijos literatūros Goncourt (Gonkūrų) premiją.
2020 — Demokratų kandidatas Joe Bidenas (Džo Baidenas) paskelbtas laimėjusiu JAV prezidento rinkimus, įveikdamas tuometį JAV vadovą Donaldą Trumpą (Donaldą Trampą).
Lapkričio 7-oji šou pasaulyje:
1964 — gimė amerikiečių aktorė, filmo „Žvėries instinktai“ žvaigždė Shannon Whirry (Šanon Vairi).
1991 — Amerikos dainininkui Frank Zappa (Frankui Zapa) buvo diagnozuotas prostatos vėžys.
1991 — NBA krepšinio žvaigždė Magic Johnson (Medžikas Džonsonas) paskelbė, kad palieka krepšinį, nes yra apsikrėtęs AIDS sukeliančiu virusu.
1995 — „Alice in Chains“ išleido to paties pavadinimo kompaktinę plokštelę ir garsajuostę.
1996 — gimė Naujosios Zelandijos dainininkė Lorde (Lord).
2011 — Jennifer Lopez (Dženifer Lopes) Niujorke buvo įteiktas vienas garbingiausių žurnalo „Glamour“ „Metų moterų“ apdovanojimų — „All-Star“.
2014 — britų roko grupė „Pink Floyd“ išleido 15-ąjį studijinį albumą „The endless river“.
2016 — mirė iškilus dainininkas, dainų kūrėjas ir poetas Leonardas Cohenas (Leonardas Koenas). Gimė 1934 m.
