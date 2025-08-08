„Lauk iš Lietuvos“: prie URM – protestas prieš Cichanouskajos biurą

„Mitingas surengtas po URM atsakymo, kad net nesvarstys raginimų nutraukti akreditaciją Cichanouskajos biurui ir finansavimą tam tikroms išlaidoms ir veikloms“, – žurnalistams sakė protesto akcijos organizatorius, parlamentaras Vytautas Sinica.
Anot politiko, Lietuva pasitelkdama S. Cichanouskają ir jos biurą tikėjosi labiau nepriklausomos nuo Rusijos, provakarietiškos ir demokratiškos kaimyninės šalies.
„Šiandien žiūrėdami atgal, mes iš esmės matome, kad ta linkme Lietuva nieko nepasiekė ir šitas būdas nepasiteisino. Lietuva turėtų ieškoti naujų kelių“, – teigė parlamentaras.
41-erių įmonės vadovas Mantas BNS sakė, kad dalyvauti akcijoje jį paskatino S. Cichanouskajos sutuoktinio Siarhejaus Cichanouskio pasisakymai apie autonominio baltarusių rajono kūrimą Lietuvoje.
„Aš atėjau išreikšti savo pilietinės pozicijos ir palaikymo vieninteliam Seimo nariui, kuris sureagavo į S. Cichanouskio viešai skelbtus tikslus apie Lietuvos teritorinio vientisumo pažeidimus“, – kalbėjo jis.
Pats S. Cichanouskis yra sakęs, kad buvo neteisingas suprastas, jis tik kalbėjo apie verslo erdvių baltarusių verslininkams kūrimą.
Į mitingą atvykę dalyviai laikė „Parama – ne be atsakomybės, Cichanouskiai, lauk iš Lietuvos“, „Baltarusiai kaip bumerangai – kodėl vis grįžta pas Batką?“, „Jau laikas baigti Lukašenkos projektą“.
Akcijoje dalyvavo ir baltarusis, apsigaubęs istorine šios šalies vėliava. Jis žurnalistams sakė, jog dėl dažnai girdimų raginimų „dingti iš Lietuvos“ sunku būti šalyje.
„Tai požiūris, kurio mes nenusipelnėme“, – teigė jis, laikydamas plakatą su užrašu „Ačiū Lietuvai už palaikymą“.
Anot jo, toks mitingas prisideda prie neigiamo lietuvių požiūrio į baltarusius, o šis kasdien vis blogėja.
V. Sinica reikalauja nedelsiant panaikinti URM suteiktą akreditaciją S. Cichanouskajos vadovaujamai Baltarusių demokratijos atstovybei, nutraukti jos finansavimą iš Lietuvos biudžeto lėšų, griežtai reaguoti į bet kokius Baltarusijos režimo ir opozicijos politikų pasisakymus, kurie kertasi su Lietuvos nacionaliniais interesais, menkina jos valstybingumą, iškraipo mūsų šalies istorijos faktus.
Ministerijos strateginės komunikacijos skyriaus vedėjas Mindaugas Stanys prieš mitingą žurnalistams teigė, kad Lietuva nuosekliai remia Baltarusių opozicines jėgas.
„Tik galime priminti, kad Lukašenkos režimas yra įkalinęs daugiau kaip 1,2 tūkst. politinių kalinių. Todėl Lietuvos nacionalinio saugumo klausimas ir interesas yra laisva ir demokratinė Baltarusija“, – sakė URM atstovas.
Migracijos departamento duomenimis, Lietuvoje leidimą gyventi turi apie 52 tūkst. Baltarusijos piliečių.
Jų skaičius smarkiai išaugo po 2020 metų rugpjūtį Baltarusijoje vykusių prezidento rinkimų, kurių nugalėtoju pasiskelbęs Aliaksandras Lukašenka ėmėsi masinių represijų prieš į gatves išėjusius protestuotojus, reikalavusius sąžiningų ir demokratinių rinkimų.
