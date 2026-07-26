Lenkijos institucijos ieško sprendimų, kaip mažinti eismo srautus pasienyje

Kaip Eltai nurodė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovė Lina Laurinaitytė, ketvirtadienį Kalvarijos pasienio užkardoje įvyko VSAT Varėnos pasienio rinktinės ir Lenkijos Palenkės rinktinės sienos įgaliotinių pavaduotojų susitikimas, kurio metu buvo aptarta situacija Lietuvos ir Lenkijos pasienyje, kaimyninei šaliai tęsiant laikiną vidaus sienų kontrolę.
„Lenkijos pareigūnai informavo, kad vykdo pasirinktinius, atsitiktinius lengvųjų automobilių ir krovininių transporto priemonių patikrinimus, kartu tikrindami duomenis sienos apsaugos informacinėse sistemose. Kadangi šiuo metu dėl vasaros atostogų yra gerokai išaugę transporto srautai, net ir trumpam sustabdyta viena transporto priemonė gali lemti laikinus eismo sutrikimus ir eilių susidarymą“, – Eltai teigė ji.
Anot L. Laurinaitytės, Lenkijos institucijos pranešė, jog ieško būdų, kaip mažinti išaugusius transporto priemonių srautus pasienyje.
„Lenkijos institucijos šiuo metu analizuoja eismo srautus Budzisko pasienio kontrolės punkte ir ieško sprendimų, kaip sumažinti laukimo laiką. Taip pat pasiūlė, kad keliautojai būtų informuojami apie galimybę rinktis kitus veikiančius Lietuvos ir Lenkijos pasienio kontrolės punktus, pasitelkiant navigacijos programėles, kelio ženklus ir šviečiančius informacinius stendus“, – komentavo VSAT atstovė.
Kaip teigė L. Laurinaitytė, VSAT Varėnos pasienio rinktinės ir Lenkijos Palenkės rinktinės sienos įgaliotinių pavaduotojų susitikimo metu abi šalys sutarė ir toliau nuolat keistis informacija apie transporto srautus vasaros sezono metu bei koordinuoti veiksmus, kurie padėtų sumažinti eiles Budzisko pasienio kontrolės punkte.
„Numatoma tobulinti kontrolės organizavimą Lenkijos pusėje ir, prireikus, nukreipti transporto priemones į kitus veikiančius pasienio kontrolės punktus. Šiuo metu Lietuvos pusėje papildomų ribojimų nėra, situacija stebima, palaikomas nuolatinis ryšys su Lenkijos kolegomis“, – sakė ji.
ELTA primena, kad Lenkija balandį nutarė pratęsti patikrinimus Vokietijos ir Lietuvos pasienyje. Pasienio patikros pratęstos spalio 1 d.
Kaip pranešė Lenkija, šis sprendimas priimtas dėl būtinybės kovoti su nelegalia migracija ir užtikrinti vidaus saugumą.
Patikros pasienyje buvo įvestos 2025 m. liepos 7 d., siekiant sustabdyti nelegalią migraciją Šengeno erdvėje, kurioje nereikia pasų ir kurios narė yra Lenkija. Iš pradžių apribojimas buvo įvestas vienam mėnesiui, vėliau pratęstas dviem mėnesiams, o po to – dar šešiems mėnesiams.
Pagal Šengeno reglamentus, valstybė narė gali atnaujinti patikras prie bloko vidaus sienų ne ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui, jei kyla iš anksto žinoma ir rimta grėsmė viešajai tvarkai ar vidaus saugumui.
Jei tokia grėsmė tęsiasi ilgiau nei pusę metų, valstybė narė gali pratęsti pasienio patikras tolesniems laikotarpiams, kurie negali būti ilgesni nei šeši mėnesiai, bet iš viso ne ilgiau kaip dvejiems metams.
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