Liepos 26-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Liepos 26-oji, sekmadienis, 30 savaitė.
Dangaus kūnai: saulė teka 5.16 val., leidžiasi 21.33 val. Dienos ilgumas 16.17 val.
Mėnulis (priešpilnis) leidžiasi 1.17 val., teka 20.31 val.
Vardadieniai:
Daugintas, Eigirdė, Joakimas, Ona
Datos:
Šv. Ona ir šv. Joakimas, Pabaigtuvės
Jūros ir žvejų diena
Liepos 26-oji Lietuvos istorijoje:
1418 — mirė kunigaikštienė Ona, Vytauto Didžiojo žmona.
1862 — gimė Aleksandras Aleksandrovas, rusų kalbininkas, lietuvių kalbos tyrinėtojas. Mirė 1918 m.
1931 — gimė aktorė Marija Černiauskaitė-Barauskienė.
1940 — priimtas Bankų nacionalizavimo įstatymas.
Liepos 26-oji pasaulio istorijoje:
1788 — Niujorkas ratifikavo Konstituciją, tapdamas 11-ąja JAV valstija.
1856 — Dubline gimė airių rašytojas ir dramaturgas George Bernard Shaw (Džordžas Bernardas Šo). Mirė 1950 m.
1875 — gimė analitinės psichologijos pradininkas šveicarų psichiatras Carl Gustav Jung (Karlas Gustavas Jungas).
1891 — prancūzai okupavo Taičio salą.
1894 — gimė britų rašytojas, romanistas ir eseistas, knygos „Puikus naujas pasaulis“ autorius Aldous Leonard Huxley (Oldas Leonardas Hakslis).
1908 — įkurtas JAV Federalinis tyrimų biuras (FTB).
1939 — gimė politikas, Australijos Ministras Pirmininkas (1996 m.) John Howard (Džonas Hovardas).
1952 — būdama 33-ejų metų, nuo vėžio mirė Eva Peron (Eva Peron), Argentinos prezidento Juan Peron (Chuano Perono) žmona.
1953 — Kuboje prasidėjo Fidel Castro (Fidelio Kastro) vadovaujamas sukilimas.
1956 — Egipto Prezidentas Gamal Abdel Nasser (Gamalas Abdelas Naseras ) perėmė Suezo Kanalo valdymą į savo rankas. To pasekoje prancūzų, britų ir izraeliečių pajėgos užėmė dalį Egipto.
1963 — daugiau nei 1000 žmonių žuvo per žemės drebėjimą Makedonijos sostinėje Skopjėje.
1965 — Didžioji Britanija suteikė nepriklausomybę Maldyvų saloms.
1991 — SSRS komunistai parėmė šalies vadovo Michail Gorbačiov (Michailo Gorbačiovo) programą, kuria atsisakoma marksizmo dogmų.
1994 — Rusija ir Estija sutarė dėl rusų armijos išvedimo iš šios Baltijos valstybės iki rugpjūčio 31 dienos.
2022 —ES pasiekė susitarimą 15 proc. sumažinti valstybių narių gamtinių dujų vartojimą.
2022 — mirė Davidas Trimble'as (Deividas Trimblas), Nobelio taikos premijos laureatas, buvęs Šiaurės Airijos pirmasis ministras, kurio valstybinė veikla padėjo užbaigti dešimtmečius trukusį konfliktą.
2024 — Paryžiuje prasidėjo XXXIII vasaros olimpinių žaidynių atidarymo ceremonija – beprecedentis renginys, kuriame kelių tūkstančių sportininkų paradas vyko Senos upėje.
Liepos 26-oji šou pasaulyje:
1922 — gimė JAV kino režisierius, scenaristas ir prodiuseris Blake Edwards (Bleikas Edvardsas), sukūręs daugiau nei 40 filmų, tarp jų klasika tapusį „Pusryčiai pas Tifanį“ (Breakfast at Tiffany's) bei komedijas „Rožinė pantera“ (Pink Panther). Mirė 2010 m.
1928 — gimė garsus JAV kino režisierius ir prodiuseris Stanley Kubrick (Stenlis Kubrikas). Mirė 1999 m.
1943 — gimė „The Rolling Stones“ roko grupės įkūrėjas Mick Jagger (Mikas Džiageris).
1949 — gimė Roger Taylor (Rodžeris Teiloras) iš grupės „Queen“.
1959 — gimė kino aktorius Kevin Spacey (Speisis).
1964 — gimė Holivudo aktorė Sandra Bullock (Sandra Bulok).
2011 — 39 metų Holivudo aktorė Selma Blair (Selma Bler) susilaukė pirmagimio.
2023 — būdama 56-erių mirė airių popmuzikos dainininkė Sinead O'onnor (Šineid O'Konor).
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