 Liepos 27-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Liepos 27-oji Lietuvoje ir pasaulyje

2026-07-27 06:36
BNS inf.

Liepos 27-oji, pirmadienis, 31 savaitė.

Grupė „Queen“
Grupė „Queen“ / Scanpix nuotr.

Dangaus kūnai: saulė teka 5.18 val., leidžiasi 21.32 val. Dienos ilgumas 16.14 val.

Mėnulis (priešpilnis) leidžiasi 2.13 val., teka 21.06 val.

Vardadieniai:

Eterijus, Natalija, Pantaleonas, Sergijus, Svalia, Sugintas, Žintautas

Liepos 27-oji Lietuvos istorijoje:

1876 — Kunigiškiuose gimė dailininkas Kajetonas Sklėrius. Mirė 1932 m.

1901 — gimė poetas Andrius Kirtiklis. Mirė 1993 m.

1919 — nustatyta antroji demarkacinė linija tarp Lietuvos ir Lenkijos.

1922 — gimė rašytojas Vladas Vailionis.

1939 — gimė poetas Edvardas Vaitkus.

2011 — Kėdainiuose įsteigtą Česlovo Milošo premiją pelnė archeologas Algirdas Juknevičius.

2019 — Vilniuje nuo Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos pastato sienos nuimta daug diskusijų sukėlusi karininko Jono Noreikos-Generolo Vėtros atminimo lenta.

2020 — po ligos būdama 83-ejų mirė kino ir teatro aktorė Gražina Balandytė.

2021 — teismas pripažino buvusį politiką Algirdą Paleckį kaltu šnipinėjimo Rusijai byloje ir skyrė jam šešerius metus laisvės atėmimo.

Liepos 27-oji pasaulio istorijoje:

1894 — Korėja paskelbė karą Kinijai.

1946 — mirė avangardo rašytoja Gertrude Stein (Gertrūda Štain), kurios namai Paryžiuje buvo žinomi kaip daugelio menininkų ir rašytojų pagrindinė susitikimo vieta.

1954 — Didžioji Britanija atsisakė savo jurisdikcijos Sueco kanale.

1965 — JAV aviacija atakavo komunistų pozicijas Šiaurės Vietname.

1980 — Kaire mirė Irano karalius (1941—1979 m.) Mohammed Reza Pahlavi (Mohamadas Reza Pehlevis). Gimė 1919 m. Teherane.

1990 — praėjus vienuolikai dienų po žemės drebėjimo Filipinų Badžijo mieste, po viešbučio griuvėsiais aptikti du gyvi žmonės: iš viso stichija nusinešė daugiau nei 1 600 žmonių gyvybes.

1990 — paskelbta Baltarusijos nepriklausomybė.

1996 — Atlantos (JAV) olimpinių žaidynių metu Šimtmečio olimpiniame parke sprogus bombai, vienas žmogus žuvo, daugiau nei 100 buvo sužeisti.

1999 — 19 turistų, Šveicarijos Alpėse ieškojusių aštrių potyrių, nuskendo staiga ištvinusioje Zakseteno upėje.

2003 — amerikiečių dviratininkas Lance Armstrong (Lansas Armstrongas) penktą kartą iš eilės tapo „Tour de France“ dviračių lenktynių nugalėtoju.

2009 — sulaukęs 90 metų mirė legendinis amerikiečių choreografas, moderniojo šokio novatorius Merce Cunningham (Mersis Kaningamas).

2011 — archeologai Turkijos vakaruose rado kapą, kuriame, jų teigimu, palaidotas Šventasis Pilypas, vienas iš dvylikos Jėzaus Kristaus apaštalų.

2012 — rekordinį trečią kartą prasidėjo Londono olimpiada.

Liepos 27-oji šou pasaulyje:

1944 — Oksforde, Angijoje, gimė džiazo muzikantė, kompozitorė Barbara Thompson (Barbara Tomson).

1963 — gimė Karl Mueller (Karlas Miueleris) iš grupės „Soul Asylum“.

1976 — John Lennon (Džonui Lenonui) pagaliau buvo išduotas leidimas pastoviai gyventi JAV.

1976 — dainininkė Tina Turner (Tina Terner) paskelbė apie skyrybas su Ike (Aiku).

1983 — grupė „Metallica“ pradėjo savo pirmąjį turą, pavadintą „Kill 'em all for one“ Jis baigėsi tų pačių metų rugsėjo 3 dieną.

1986 — pirmą kartą Budapešte grojo grupė „Queen“.

2008 — Kaire mirė žymiausias pastarųjų 50 metų egiptiečių kino režisierius Youssef Chahine (Jusefas Šahinas). Jam buvo 82 metai, o paskutines šešias savo gyvenimo savaites jis buvo komos būsenos.

2010 — Prancūzijos pirmoji ponia Carla Bruni-Sarkozy (Karla Bruni-Sarkozi) į savo įspūdingą biografiją oficialiai įtraukė dar ir vaidybą — ji pradėjo filmuotis naujame Woody Allen (Vudžio Aleno) filme.

2012 — mirė Didžiosios Britanijos aktorius Geoffrey Hughes (Džefris Hjudžesas).

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