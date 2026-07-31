 Liepos 31-oji – Medininkų žudynių diena

Liepos 31-oji – Medininkų žudynių diena

2026-07-31 05:30
Brigita Juodelytė

Liepos 31-ąją Lietuvoje minima Medininkų žudynių diena. Ši atmintina data skirta pagerbti 1991 metais Medininkų pasienio poste nužudytus Lietuvos pareigūnus, kurie saugojo atkurtos valstybės sieną ir vykdė savo tarnybą.

Medininkų žudynių 32-ųjų metinių minėjimas Medininkų memoriale
Medininkų žudynių 32-ųjų metinių minėjimas Medininkų memoriale / J. Azanovo/ BNS nuotr.

Po 1990 m. kovo 11-osios Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, šalyje tvyrojo įtempta padėtis. Sovietų Sąjungai nepripažįstant Lietuvos nepriklausomybės, prieš valstybės institucijas buvo rengiamos įvairios provokacijos. Vienu skaudžiausių to laikotarpio įvykių tapo 1991 m. liepos 31-osios išpuolis Medininkų pasienio kontrolės poste.

Ankstyvą tos dienos rytą užpuolikai nužudė septynis Lietuvos pareigūnus – policijos ir muitinės darbuotojus, kurie vykdė tarnybą saugodami valstybės sieną. Vienintelis išgyvenęs pareigūnas Tomas Šernas buvo sunkiai sužeistas. Medininkų žudynės tapo vienu tragiškiausių nusikaltimų prieš atkurtą Lietuvos valstybę.

Šis įvykis sukrėtė visą šalį ir tapo skaudžiu priminimu, kokia kaina buvo ginama Lietuvos laisvė ir nepriklausomybė. Žuvę pareigūnai iki šiol laikomi pasiaukojimo, pareigos ir ištikimybės valstybei simboliu.

Kasmet liepos 31-ąją jų atminimas pagerbiamas iškilmingomis ceremonijomis Medininkų memoriale ir Antakalnio kapinėse Vilniuje. Taip pat tradiciškai rengiamas estafetinis bėgimas „Medininkai–Vilnius“, skirtas žuvusių pareigūnų atminimui.

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