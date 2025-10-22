Lietuva atnaujino eismą per pasienio su Baltarusija punktus

Sprendimas uždaryti Medininkų ir Šalčininkų punktus naktį buvo priimtas į šalį iš Baltarusijos įskridus kelioms dešimtims kontrabandinių balionų, kurie sutrikdė ir Vilniaus oro uosto veiklą.
„Nuo 9 val. atnaujintas asmenų ir transporto priemonių tikrinimas ir praleidimas per pasienyje su Baltarusija veikiančius Medininkų ir Šalčininkų kontrolės punktus“, – teigiama VSAT pranešime.
Eismas laikinai buvo sustabdytas nuo trečiadienio maždaug 2.30 val. VSAT vado Rustamo Liubajevo sprendimu.
Anot pasieniečių, tokiu paros metu per abu minėtus punktus eismas ir srautai buvo minimalūs, incidentų dėl punktų uždarymo neįvyko.
R. Liubajevo teigimu, apie sprendimą laikinai uždaryti kontrolės punktus buvo informuota Baltarusijos sienos apsaugos tarnyba.
„Ta informacija buvo pateikta nustatytais ryšio kanalais su Baltarusijos Respublikos sienos apsaugos tarnybos padaliniais. (...) Šiuo metu ta informacija taip pat pateikta ir sienos įgaliotinių lygiu“, – žurnalistams sakė VSAT vadas.
Tuo metu prezidento vyriausiajam patarėjui Deividui Matulioniui teigiant, kad Lietuva gali ilgesniam laikui uždaryti sieną su Baltarusija ir tarnybas raginant imtis griežtesnių veiksmų, R. Liubajevas pažymi, jog tam reikia Vyriausybės sprendimo.
„VSAT vadas, tai yra aš, turi galimybę laikinai apriboti vykimą per valstybės sieną arba laikinai uždaryti kontrolės punktus. Dėl uždarymo ilgesniam laikotarpiui sprendimą turi priimti Lietuvos Respublikos Vyriausybė“, – kalbėjo R. Liubajevas.
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas žurnalistams sakė, kad trečiadienį popiet planuojamas Nacionalinio saugumo komisijos posėdis.
„Dalyvauja ir mūsų pajėgų vadovai, atskirų ministerijų, žvalgybos vadovai. Ten bus svarstomos atsako priemonės į šitą incidentą. Kol nėra sprendimo, kol nėra viskas išdiskutuota, pasverti visi galimi efektai, tol mes nuo anonso dabar susilaikome“, – žurnalistams klausiant apie ilgesnį sienos su Baltarusija uždarymą sakė V. Vitkauskas.
Kaip rašė BNS, Lietuvai uždarius dalį pasienio punktų su Baltarusija, įrengus fizinį barjerą prie sienos bei sustiprinus sienos apsaugą, meteorologiniai balionai tapo vienu populiariausių kontrabandinių rūkalų gabenimo būdu.
