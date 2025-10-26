 Lietuvoje įvestas žiemos laikas

Lietuvoje įvestas žiemos laikas

2025-10-26 08:40
BNS inf.

Sekmadienio naktį laikrodžio rodyklę pasukus viena valanda atgal, įvestas žiemos laikas.

Lietuvoje įvestas žiemos laikas
Lietuvoje įvestas žiemos laikas / D. Labučio/ELTOS nuotr.

Jis galios iki kovo pabaigos. Šiuo laikotarpiu šviesusis paros metas ryte prasideda anksčiau ir vakare trunka trumpiau, palyginti su vasaros laiku.

Žiemos ir vasaros laiką nuspręsta įvesti, kad būtų geriau išnaudojamas šviesusis paros metas. Kritikai teigia, kad laiko kaitaliojimas gali kenkti sveikatai.

Laikas Lietuvoje, kaip ir visoje ES, vykdant direktyvą, dėl vasaros keičiamas dukart per metus.

Europos Komisija ir Europos Parlamentas remia idėją atsisakyti laikrodžių sukiojimo, bet dauguma valstybių narių sprendimui kol kas nepritaria.

Šiame straipsnyje:
žiemos laikas
laikrodžių sukiojimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų