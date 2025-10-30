Lietuvoje – keisti vaizdai: kas tai?

„Portalas į dangų. Net ir prasivėręs kokiom penkiom minutėm buvo. Kas nespėjo, tai nespėjo. Užsivėrė“, – prie Kėdainiuose užfiksuotų vaizdų feisbuko grupėje „Orų entuziastai“ rašė Lina.
Meteorologas G. Valaika pateikė paaiškinimą.
„Nors vaizdelis atrodo keistai, tačiau tai – debesų atlasuose aprašytas reiškinys. Angliškai ilgą laiką vadintas fallstreak hole, vėliau (2017 metais) duotas atskiras lotyniškas pavadinimas – Cavum. Lietuviškai, kad būtų maloniau mūsų ausims, galima pavadinti skylėtuoju arba tuščiaviduriu debesimi“, – rašoma mokslo svetainėje feisbuke „Orai ir klimatas Lietuvoje“.
Cavum debesys susiformuoja dėl žmonių veiklos, t. y. kylančių arba besileidžiančių orlaivių, kurie kerta vientisą nestorą drėgno oro sluoksnį (cirrocumulus arba altocumulus debesis).
„Skylės atsiranda dėl debesyse esančių peršaldytų vandens lašelių, kurie orlaiviui praskridus labai greitai išgaruoja/užšąla. Dėl to Cavum centre dažnai būna matomi Virga debesys, o tai yra krentantys, bet žemės nepasiekiantys krituliai. Įdomūs šie kadrai dar ir tuo, jog matomas Saulės šuo (parhelis). Taigi nuotraukų autorei pasisekė. Kaip ir pasisekė tiems, kurie aplink Kauno oro uostą pamatė ne vieną skylę debesyse. Ir nors Cavum susiformuoja dėl plonus debesis skrodžiančių orlaivių, tačiau tai nereiškia, kad debesis yra kažkoks pavojingas. Iš dalies galima sakyti, jis dirbtinis, tačiau tik dėl to, jog žmogaus sukurtas lėktuvas tai suformavo, o ne todėl, kad kažkas mistiniu būdu debesyse skyles gręžia arba pavojingus spindulius spinduliuoja (internetuose, deja, prisiskaitau nemažai tokių kliedesių iš konspiracijas skleidžiančių sofos specialistų)“, – teigė meteorologas.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad penktadienio naktį daug kur lietus, vietomis smarkus. Vėjas pietų, pietvakarių, pereinantis vakarų, šiaurės vakarų, 9–14 m/s, pietvakarinėje šalies pusėje daug kur gūsiai 15–20 m/s, kai kur 21–23 m/s, pajūryje iki 27 m/s. Žemiausia temperatūra 5–10 laipsnių šilumos. Dieną daug kur lietus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–20 m/s, pajūryje iki 23 m/s. Aukščiausia temperatūra 7–11 laipsnių šilumos.
Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vietomis rūkas. Vėjas naktį vakarinių krypčių, dieną pietinių krypčių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 1–6, dieną 8–12 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas pietryčių, pietų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 2–7, dieną 8–13 laipsnių šilumos.
Naujausi komentarai