Lietuvoje lankosi Suomijos kariuomenės vadas

Kaip ketvirtadienį pranešė Lietuvos kariuomenė, vizito metu jis susitinka su kariuomenės vadu generolu Raimundu Vaikšnoru bei susipažįsta su Lietuvos kariuomenės vystomais pajėgumais ir saugumo situacija.
„Suomija yra viena geriausių visuotinės gynybos pavyzdžių Europoje. Ilgametė patirtis rengiant gausų ir kokybiškai parengtą karinį rezervą, stiprinant visuomenės atsparumą bei telkiant valstybės institucijas, verslą ir piliečius bendram saugumo tikslui yra vertinga patirtis Lietuvai“, – pranešime cituojamas R. Vaikšnoras.
„Vienas iš mano, kaip Lietuvos kariuomenės vado, prioritetų yra kokybiškai parengtas aktyvusis rezervas bei nuoseklus ėjimas link visuotinio šaukimo. Todėl Suomijos patirtis šioje srityje mums yra ypač svarbi, o matydami bendrus saugumo iššūkius siekiame plėsti praktinį bendradarbiavimą ir kartu stiprinti NATO rytinio flango atgrasymą bei gynybą“, – teigė jis.
Anot kariuomenės, vizito metu Suomijos delegacijai bus pristatomi Lietuvos kariuomenės pajėgumų vystymo prioritetai. Vienas pagrindinių vizito akcentų – apsilankymas Generolo Silvestro Žukausko poligone, kur generolas J. Jaakkola supažindinamas su Autonominių nuotolinių bepiločių orlaivių operacijų (ANBO) junginiu.
Suomijos kariuomenės vadas taip pat lankysis Padvarionių pasienio užkardoje, kur susipažins su saugumo situacija prie ES išorės sienos, sienos stebėjimo sistemomis, hibridinių grėsmių keliamais iššūkiais, diegiamomis kontrmobilumo priemonėmis.
Be to, kartu su R. Vaikšnoru jis pagerbs Medininkų žudynių aukų atminimą Medininkų memoriale.
„Lietuvą ir Suomiją sieja glaudus karinis bendradarbiavimas NATO. Abi valstybės nuosekliai stiprina savo gynybos pajėgumus, vysto visuotinės gynybos principus, rengia aktyvųjį rezervą ir prisideda prie NATO rytinio flango saugumo stiprinimo“, – rašoma kariuomenės pranešime.
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