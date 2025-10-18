Lietuvoje prasideda karinės pratybos „Budrus sakalas 2025“

Pagrindinis pratybų tikslas – tobulinti Karinių oro pajėgų (KOP) gebėjimą planuoti ir vykdyti oro operacijas įvairiomis sąlygomis, užtikrinti efektyvų vadovavimą ir kontrolę bei išbandyti pasirengimą veikti iš alternatyvių dislokacijos vietų.
Bus vertinamas Oro operacijų centro (OOC) ir KOP vienetų vadaviečių pasirengimas, jų gebėjimas koordinuoti oro gynybos operacijas, vykdyti vadovavimo bei logistikos užduotis iš atsarginės išsidėstymo vietos.
Bus treniruojami pagrindiniai KOP struktūriniai vienetai – OOC, Aviacijos bazė, Oro gynybos bazė, Ginkluotės ir technikos remonto depas bei Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyba.
Taip pat pratybose dalyvaus Lietuvos šaulių sąjungos nariai, imituosiantys priešiškas pajėgas ir prisidėsiantys prie realistiškų treniruočių scenarijų.
Pratybos vyks Šiaulių miesto ir rajono, Radviliškio miesto bei Kauno miesto ir rajono teritorijose ir jų apylinkėse, pranešė kariuomenė.
Jos truks iki spalio 24 dienos. Pratybų metu planuojamas karių ir karinės technikos judėjimas tarp Šiaulių, Radviliškio ir Kauno miestų.
Kariai bus dislokuojami, didesnis jų matomumas suplanuotas Kauno mieste ir rajone bei Šiauliuose.
Kariuomenė įspėja, kad gyventojai gali pastebėti intensyvesnį karinės technikos judėjimą keliuose tarp minėtų miestų, karius su ginklais ir karine ekipuote. Taip pat gali būti girdimi į sprogimus ar šūvius panašūs garsai, kadangi bus naudojamos garsinės imitacinės priemonės.
Per pratybas taip pat bus vykdomi pavieniai karinių orlaivių skrydžiai iš Šiaulių Aviacijos bazės.
