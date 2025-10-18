 Šakalienė: dėl didesnio gynybos biudžeto stovėsime su kariuomenės vadu surėmę pečius

2025-10-18 15:59
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Viešojoje erdvėje kilus diskusijoms dėl gynybos biudžeto, krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė sako, kad kartu su kariuomenės vadu Raimondu Vaikšnoru palaikys poziciją dėl didesnio finansavimo.

Šakalienė: dėl didesnio gynybos biudžeto stovėsime su kariuomenės vadu surėmę pečius / D. Labučio / ELTOS nuotr.

„Kariuomenės vadas ir krašto apsaugos ministras turi ginti gynybos biudžetą, nes mūsų gynyba šiuo metu yra pats svarbiausias prioritetas. Tai, aš manau, kad mes visi turime būti vienoje ir sutelktoje komandoje. Pradinės sumos, kurios buvo siūlomos gynybai, tikrai neatitiko mūsų poreikio. Visais būdais įkalbinėjome, diskutavome“, – žurnalistams šeštadienį sakė D. Šakalienė.

Šią savaitę Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) vyko neoficialus susitikimas su žurnalistais ir visuomenininkais, kurio metu esą tvirtinta, kad gynybai biudžete numatyta mažiau lėšų nei iš tikrųjų. I. Ruginienė sakė, kad dėl susiklosčiusios situacijos ministrės laukia „rimtas pokalbis“. Savo ruožtu D. Šakalienė sako, kad susitikimas vyko be jos žinios, tačiau jo nesmerkia. Penktadienį LRT televizijai ji sakė, kad per minėtą susitikimą buvo aptarta situacija, ką daryti su gynybos biudžetu, kokie yra poreikiai ir pan.

„Labai tikimės ir premjerės supratimo, tikrai ji žino, kokia geopolitinė situacija, pabrėžia, kad gynyba yra prioritetas. O apie konkrečias biudžeto eilutes tikrai galėsime kalbėtis, kiekvieną eurą paaiškinti, kam jis reikalingas mūsų gynybai, kokia žala būtų jo neskyrus“, – žurnalistams Vingio parke sakė ministrė.

D. Šakalienė pažymėjo, kad dėl didesnio gynybos biudžeto gali tekti pakovoti Seime, nes ne visi politikai supranta krašto apsaugos finansavimo svarbą.

„Keliais tu negali pakeisti oro gynybos sistemos, keliais negali pakeisti oro gynybos sistemos, keliais negali pakeisti pėstininkų kovos mašinos, yra baziniai gynybos poreikiai ir papildomi poreikiai. Tai čia mes su kariuomenės vadu stovėsime surėmę pečius“, – teigė krašto apsaugos ministrė.

Susiklosčiusią padėtį krašto apsaugos ministrė ir premjerė žada aptarti pirmadienį.

ELTA primena, kad kitų metų valstybės biudžete gynybai žadama skirti 5,38 proc. nuo BVP – maždaug 4,79 mlrd. eurų.

Tie žmonės,
kurie paskaičiavo. , sakė ,kad dalelė (0,38 ) nuo 5,38 % sudaro 300 mln. eurų . NATO šalių susitikime Hagoje , nutarta 3,5 % skirti savo šalies saugumui ir gynybai ir 1,5 % infrastruktūros paruošimui . Gal sunkioji technika žvyrkeliais judės ? Žmonės slėpsis miškuose,kuriuos baigiama iškirsti ? KAM ministrei nerūpi saugumas šalies viduje dėl kitų sričių mažesnio finansavimo , galbūt, kilsiančių neramumų ? Tikrai labai rimtas pokalbis turėtų būti MP p. Ingos Ruginienės su KAM ministre p. Dovile Šakaliene bei visos koalicijos dėl jos tinkamumo eiti pareigas.
0
0
Apie ką jūs ?
Jūs gaunate ar ne 100% daugiau nei buvo kada nors ! O kelių nereikia ? Tai kam tie tankai ir netankai ? Sąjungininkų karinė technika nuskendo, ministrė pamiršo kaip ašarojo apsikabinusi JAV diplomatę ? Jei technika neturės galimybės judėti kam ji bus skirta ? Eurams įsisavinti ? O medikų nereikia, o maisto atsargų nereikia , o ....Taigi, jūs pečius galite laikyti surėmę , bet nereikia kvailioti ir kiršinti žmonių.
1
0
