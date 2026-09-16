Lietuvoje už 12 mln. eurų bus kuriamos CAESAR artilerijos sistemų remonto dirbtuvės

Krašto apsaugos ministerija (KAM) trečiadienį pranešė pasirašiusi pramoninio bendradarbiavimo susitarimą su prancūzų įmone. Skelbiama, kad investicijos Lietuvoje kuriant remonto infrastruktūrą ir įsigyjant specializuotą įrangą sieks 12 mln. eurų.
„Lietuva tampa pirmąja valstybe pasaulyje, kuriai Prancūzija perduoda CAESAR sistemų elektroninių ir hidraulinių komponentų remonto technologinę kompetenciją. Lietuvoje kuriame pajėgumą, kuris leis ne tik naudoti vienas pažangiausių artilerijos sistemų, bet ir savarankiškai jas prižiūrėti bei remontuoti. Technologijų ir kompetencijų perdavimas Lietuvos gynybos pramonei yra svarbus žingsnis stiprinant mūsų gynybos pramonės savarankiškumą ir atsparumą“, – pranešime cituojamas krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Numatoma, kad dirbtuvėse bus remontuojami kritiniai CAESAR sistemų elektroniniai ir hidrauliniai komponentai. Tokius darbus bus galima atlikti Lietuvoje, todėl turėtų sutrumpėti artilerijos sistemų techninės priežiūros ir remonto laikas.
KAM teigimu, šis susitarimas prisidės prie Lietuvos gynybos pramonės technologinių pajėgumų plėtros, sudarys sąlygas šalyje kurti aukštos pridėtinės vertės kompetencijas bei stiprins Europos gynybos pramonės atsparumą.
Taip pat numatoma, kad Lietuvoje kuriamas pajėgumas užtikrins viso Lietuvos kariuomenės CAESAR parko techninį parengtumą.
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