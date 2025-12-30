Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje – nauja kolektyvinė sutartis

Skelbiama, kad dokumentą pasirašė Lietuvos kalėjimų ir probacijos tarnybos, teisėsaugos įstaigų profesinė sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija bei Profsąjungų centro deleguota Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga.
Sutartyje numatytos priemonės, leidžiančios pasiūlyti darbuotojams daugiau galimybių derinti darbą ir šeiminius įsipareigojimus, kelti kvalifikaciją, dalyvauti savanoriškoje veikloje, aktyviai prisidėti prie darbuotojų gerovės kūrimo.
Taip pat įtvirtinta, kad profesinių sąjungų atstovai bus įtraukiami į bausmių vykdymo sistemos įstaigose sudaromus komitetus, komisijas ir darbo grupes, nagrinėjančias klausimus, susijusius su darbuotojų profesinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis teisėmis bei interesais.
„Diskusijos vyko profesionaliai, su abipusės pagarbos dvasia. Būtent taip ir sudaromi tvarūs susitarimai”, – pranešime teigė Lietuvos kalėjimų tarnybos direktorius Mindaugas Kairys.
Kaip nurodė ministerija, profesinės sąjungos įsipareigojo reguliariai keistis su darbdaviu informacija apie darbo mikroklimatą, darbuotojų mokymų poreikius, darbo, socialinių ir ekonominių teisių užtikrinimo lygį bei su tuo susijusias problemas.
„Džiaugiuosi sėkmingomis derybomis ir pasiektu susitarimu. Nuolat kartoju, kad profesinės sąjungos – tai mūsų partneriai, su kuriais geriausia ieškoti konsensuso siekiant geresnių darbo sąlygų pareigūnams“, – pranešime cituojama teisingumo ministrė Rita Tamašunienė.
Sutartyje apibrėžtos socialinės garantijos apima darbuotojų motyvacijos didinimo, darbo ir poilsio laiko organizavimo bei socialinių išmokų mokėjimo klausimus.
Kolektyvinė sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galios dvejus metus. Ji bus taikoma visiems Lietuvos kalėjimų ir Probacijos tarnybų darbuotojams.
